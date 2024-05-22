شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب جوجل.. كيفية العثور على الألعاب المميزة على متصفح الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المدهش عدد الأشياء التي تتيح لك جوجل القيام بها، على الرغم من أنك قد تعتقد أن جوجل ليس أكثر من مجرد محرك بحث - محرك البحث الأكثر استخدامًا على هذا الكوكب - فهو أكثر من ذلك بكثير، ويمكن أن يكون شريط بحث جوجل بمثابة آلة حاسبة، ومترجم مع خدمة الترجمة من جوجل، وأرشيف صور مع صور جوجل، وكما اتضح، فهو عبارة عن لعبة أركيد رقمية قديمة حيث يمكنك لعب ألعاب فيديو متنوعة مباشرة فى متصفح Chrome.

ونحن لا نتحدث عن متجر جوجل Play، ولكن هناك أيضًا ألعاب "سرية" مخفية داخل جوجل نفسه، بما في ذلك Pac-Man وQuick Draw وWirlybird والمزيد.

تم إصدار هذه الألعاب فى الأصل كجزء من جوجل Doodle، وهى الصورة التي تحل أحيانًا محل شعار جوجل الملون أعلى شريط البحث في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، وقد أطلق مؤسسا جوجل لارى بايج وسيرجى برين أول رسم شعار مبتكر في عام 1998 تكريمًا لمهرجان Burning Man في ذلك العام.

غالبًا ما تكون هذه الألعاب متحركة، وقد أخذت رسومات الشعار المبتكرة من جوجل إلى أبعد من ذلك، مما يجعلها تفاعلية بالكامل. وعلى الرغم من أن جميع ألعاب جوجل هذه قد اختفت منذ فترة طويلة من الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، إلا أنه لا يزال من الممكن العثور عليها إذا كنت تعرف أين تبحث عنها.

كيف يمكننى تشغيل ألعاب جوجل القديمة؟

يمكن العثور على معظم ألعاب جوجل المخفية ببساطة عن طريق البحث عنها على جوجل، اكتب "Snake" في شريط البحث واضغط على "إدخال" وسيتم نقلك إلى صفحة نتائج البحث مع وجود لعبة Snake في الأعلى، اضغط على "تشغيل" وتبدأ اللعبة.

وتظهر صورة مقسمة على الشاشة كلمة "ثعبان" مكتوبة في شريط بحث جوجل مع صورة لعبة الثعبان كنتيجة أولى، وصورة ثانية تظهر لوحة ألعاب خضراء بها أيقونات ثعبان أزرق وتفاحة حمراء.

ابحث فى جوجل عن كلمة "ثعبان" لتلعب اللعبة المميزة حيث تنزلق عبر اللوحة لتلتقط تفاحة دون الاصطدام بالجدران أو ذيل الثعبان المتنامى

أدخل "Play Garden Gnomes" فى محرك البحث، وستحصل على رابط للعبة ممتعة تستخدم فيها المنجنيق لرمى أقزام الحديقة، اكتب "Quick Draw" فى محرك البحث، وسيظهر لك رابط لتلك اللعبة، وهكذا.

وبمجرد معرفة أسماء الألعاب التي يمكنك لعبها على جوجل، لن يكون العثور عليها وتشغيلها أمرًا صعبًا، وتشمل الألعاب الأخرى التي يمكنك البحث عنها وتجربتها Soccer 2012 وTic Tac Toe وMinesweeper وAtari Breakout وHalloween 2018 والمزيد.



الألعاب الأكثر شعبية على جوجل

ليس من المفاجئ أن تكون الألعاب الأكثر شعبية على جوجل هي الألعاب الكلاسيكية التي صمدت أمام اختبار الزمن، وتشمل هذه الألعاب لعبة Pac-Man، التي تم إنشاؤها في عام 1980، ولعبة Snake، وهي لعبة سيتذكر الأشخاص في سن معينة لعبها على الآلات الحاسبة الرسومية TI-82 في التسعينيات.

تشمل الألعاب الشهيرة الأخرى لعبة Solitaire، وهي أيضًا لعبة كلاسيكية بالطبع، مثل Whirlybird وGnomes والمزيد. هناك أيضًا لعبة يمكنك لعبها عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت: لعبة T-Rex، حيث يمكنك التحكم في ديناصور صغير يقفز على شكل صبار، ولتشغيل تلك اللعبة، قم بإيقاف تشغيل اتصالك بالإنترنت، وافتح Chrome، واضغط على مفتاح المسافة للبدء.

كيفية تحميل لعبة على جوجل بلاي

إذا كنت تتطلع إلى لعب شيء أكثر تقدمًا أو حداثة من ألعاب جوجل الشهيرة، فيمكنك التوجه إلى متجر جوجل Play وتنزيل الألعاب على أجهزة Android الخاصة بك، وقد تم إطلاق جوجل Play في عام 2012، وقد حل محل Android Market وجوجل Music وجوجل eBookstore كمتجر شامل لتنزيل الموسيقى والأفلام والكتب والتطبيقات، وبالطبع الألعاب.