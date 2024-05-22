شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتستبدل أيفونك القديم بـ iPhone 16 .. اعرف هتدفع كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لا يزال لديك آيفون 14 أو أقدم، فإن آبل تقدم لك رصيدًا لشراء آيفون جديد عند إرجاع جهازك إلى الشركة، قريبًا ستقوم آبل بزيادة الرصيد لأولئك الذين يتنازلون عن آيفون في برنامج الاستبدال ويستخدم الرصيد لشراء آيفون 15 جديد تمامًا.

آبل تزيد الائتمان لمبادلة آيفون

وكما أفاد محلل آبل الشهير مارك جورمان، فإن شركة آبل على وشك زيادة الائتمان المدفوع مقابل أجهزة آيفون القديمة فى برنامجها التجارى، على الأقل للعملاء في الولايات المتحدة وكندا.

وعلى الرغم من عدم مناقشة القيم الجديدة، يقول جورمان إنها ستصبح سارية اعتبارًا من يوم الاثنين 20 مايو، ومع ذلك، فإن زيادة الرصيد ستكون صالحة فقط لأولئك الذين يستخدمونها لشراء أي طراز آيفون 15 أو آيفون 15 برو، وهذا يعني أن العرض لا ينطبق على أولئك الذين يستبدلون هاتف آيفون القديم الخاص بهم لشراء آيفون 14 أو آيفون 13 أو iPhone SE.

وقال جورمان في منشور على موقع إكس: "بدءًا من يوم الاثنين في الولايات المتحدة وكندا، ستحصل على زيادة في قيمة تداول آيفون في متاجر البيع بالتجزئة لشركة آبل إذا استخدمت الرصيد لشراء iPhone 15/Pro/Plus/Max"، ويقول أيضًا أن العرض سيكون ساريًا حتى 3 يونيو.

iPhone 14 Pro Max: مايصل إلى $650 (بدلا من $630)

iPhone 14 Pro: مايصل إلى $530 (بدلا من $520)

iPhone 14 Plus: مايصل إلى $430 (بدلا من $420)

iPhone 14: مايصل إلى $380 (بدلا من $370)

iPhone 13 Pro Max: مايصل إلى $460 (بدلا من $450)

iPhone 13 Pro: مايصل إلى $380 (بدلا من $370)

iPhone 13: مايصل إلى $320 (بدلا من $300)

iPhone 13 mini: مايصل إلى $300 (بدلا من $270)

iPhone SE (3rd generation): مايصل إلى $170 (بدلا من $160)