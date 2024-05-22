الجنيه الرقمى | مصر تتجه بسرعة نحو المستقبل

فى ظل التطور والتغيير الذى يحدث فى جمهورية مصر العربية، وملاحقة التقدم الذى يحيط بنا فى دول العالم تم التوجه وبقوة نحو المستقبل، حيث قام البنك المركزي المصري بإجراء دراسة لإصدار الجنيه الرقمى، وذلك بناًء على التعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، سوف يتجه عقلك ايها القارئ الى ماهو الجنيه الرقمى وسبب اللجوء اليه …. والكثير من الاسئلة التى سوف تتطرحها وسوف نجيبها فى هذا المقال وسوف نساعدك على فهم ما هو الجنيه الرقمى.

ما هو الجنيه الرقمى؟

الوصول سريعاً لـ :

الجنيه الرقمى هو عملة رقمية صادرة من البنك المركزي المصري، مما يعني أنه يتم تخزينها وإدارتها إلكترونيًا بدلًا من الجنيه المصرى فى حالته المادية الذى يصعب إدارته إلكترونيًا، لذلك يجب أن يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم.

سبب لجوء مصر الى الجنيه الرقمى

فى ظل التقدم التكنولوجي الذى يحيط بنا ودخول الذكاء الاصطناعى فى معظم مهامنا اليومية، قامت معظم الدولة الاجنبية بالتوجه الى العملة الرقمية لانها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية مباشرة وبغير حدود ودون قيود وغيرها من التسهيلات التى نحتاجها فى يومنا هذا، وهذا ما رأته مصر من الخطوات المهمة نحو المستقبل و التطور حيث أنه:

يستخدم الجنيه الرقمي عبر أجهزة الموبايل فى التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات.

أيضًا يعمل على تقليل من أنتاج الجنيه الورقي، مما يقلل التكلفة على الدولة.

يعتبر الجنيه الرقمي فرصة لاستخدام التكنولوجيا والابتكار فى النظام المالى، لانه يفتح الباب أمام تطبيقات جديدة مثل العقود الذكية و المدفوعات الفورية والتحويلات العابرة للحدود بتكاليف أقل بالطبع.

مميزات الجنيه الرقمى

يعتبر خطوة واضحة وقوية نحو الشمول المالى، الذى يُساهم في توسيع نطاق الخدمات المالية للأفراد الذين لا يملكون حسابات بنكية تقليدية، مما يُعزز الشمول المالي في مصر.

مكافحة غسيل الاموال والتهرب الضريبي، حيث أن الجنيه الرقمي يسهل تتبع المعاملات المالية وتسجيلها، لذلك يستخدم للحد من التهرب المالى ومكافحة غسيل الاموال.

يعتبر الجنيه الرقمي وسيلة لتحسين كفاءة النظام المالى وتقليل التكاليف العامة لانه يسهل عملية الدفع و التحويل.

يعتبر فرصة ذهبية لاستخدام التكنولوجيا والابتكار فى النظام المالى، فهو يفتح الباب امام التطبيقات الجديدة مثل العقود الذكية و المدفوعات الفورية و التحويلات.

الجنيه الرقمي يمكن الحكومة أن تتحكم بشكل افضل فى النقد وتنفيذ السياسة النقدية، حيث أنها تستخدم القواعد والشروط لاستخدام الجنيه الرقمى.

ومن أهم مميزاته يقدم الخدمات المالية إلى السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك أو الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية.

يوفر القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية للأشخاص الذين لم تكن لديهم حسابات مصرفية عن طريق تطبيقات مثل أنستا باى وغيرها من التطبيقات.

وهذه تعتبر جزء كبير من مميزات الجنيه الرقمي المصرى، وما سوف يقوم به من نقله كبير فى معاملاتنا المالية.

هل يساوى الجنيه الرقمى قيمة الجنيه الورقى؟

حيث قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عندما دار معه حوار حول الجنيه الرقمي ومميزاته وما سوف ينتج عند استخدامه فى مصر، بأنه سيكون مرتبطا بالجنيه المصري وسيطبق عليه إجراءات السياسة النقدية اى انه مثل الجنيه الورقي بالضبط لكنه إلكترونى اى غير ملموس، وأنه سيكون له دور في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنة.

كيفية استخدام الجنيه الرقمى؟

أنه سوف يعتمد اعتماد كبيرًا على المعاملات والمدفوعات الإلكترونية، حيث أنه يمتلك نفس قيمة الجنيه الورقى ولكنه لايمكن تحويل الجنيه الرقمي الى الجنيه الورقى.

وأيضًا سيتم إستخدامه في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، مما يجعل التعاملات المصرفية والمالية أكثر مرونة وسهولة وأقل تعقيد.

سيمكن الفرد ان يستخدم الجنيه الرقمي فى معاملاته المادية عن طريق التطبيقات الالكترونية الموجودة على الهواتف المحمول.

ما هى عيوب الجنيه الرقمى؟

قد تواجه بعض الفئات صعوبة في استخدام الجنيه الرقمي، خاصة كبار السن والأشخاص الذين لا يملكون إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو الهواتف الذكية ايضًا الاشخاص الذين لايستطعون القراءة والكتابة.

من المحتمل أن تصبح معاملاتك الرقمية فى حالة من الخطر، لانها ممكن تتعرض للاختراق ام التهكير، مما سوف يتطلب أجراء الكثير من الاحتياطات الامنية.

تعتمد نجاح العملة الرقمية على توفر بنية تحتية رقمية قوية وموثوقة.

من المحتمل استخدام الجنيه الرقمى سوف يؤدى الى فقدان بعض الوظائف فى القطاع المالى.

موعد إطلاق الجنيه الرقمى فى مصر؟

في 21 يناير 2024 أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر سوف تعمل على مشروع تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي الجنيه الرقمي، مع خطط لإطلاقه في 2030 لدفع القطاع المالي للأمام، أن الدولة تعمل على زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.