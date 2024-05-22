شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل الإصدار التجريبى من أندرويد 15 فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بافتراض أن لديك أحد أجهزة Pixel أو جهازًا آخر مدعومًا وترغب فى تجربة نظام التشغيل المقبل من جوجل، وهو نظام أندرويد 15، إليك ما يتعين عليك فعله لتنزيل الإصدار التجريبى من Android 15:



الخطوة 1: على هاتفك، افتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى موقع برنامج Android Beta .

الخطوة 2: حدد عرض أجهزتك المؤهلة.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى قائمة الأجهزة المؤهلة.

الخطوة 4: حدد زر الاشتراك الأزرق.

الخطوة 5: حدد زر التأكيد والتسجيل.

الخطوة 6: حدد موافق فى النافذة المنبثقة التى تظهر.

الخطوة 7: انتقل إلى تطبيق الإعدادات على هاتفك.

الخطوة 8: قم بالتمرير لأسفل وحدد النظام .

الخطوة 9: حدد تحديثات البرامج .

الخطوة 10: حدد تحديث النظام .

الخطوة 11: حدد التحقق من وجود تحديث .

بعد ذلك، من المفترض أن ترى الإصدار التجريبي من Android 15 يظهر كتنزيل متاح.