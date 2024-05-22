شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كادت تودى بحياته.. مالك سيارة تسلا ينجو من الموت بسبب القيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى مالك سيارة تسلا اللوم على ميزة القيادة الذاتية الكاملة فى سيارته بسبب انحرافها نحو قطار قادم قبل أن يتمكن من التدخل، حيث كان كريج دوتى من ولاية أوهايو، يقود سيارته على الطريق ليلا فى وقت سابق من هذا الشهر عندما أظهرت لقطات كاميرا سيارة تسلا تقترب بسرعة من قطار عابر دون أى علامة على التباطؤ.

وادعى أن سيارته كانت فى وضع القيادة الذاتية الكاملة فى ذلك الوقت ولم تبطئ سرعتها على الرغم من عبور القطار الطريق لكنه لم يحدد نوع السيارة أو طرازها، وفى الفيديو، يبدو أن السائق قد اضطر إلى التدخل من خلال الانحراف يمينا عبر علامة عبور السكة الحديد والتوقف على بعد أقدام فقط من القطار المتحرك، بحسب ديلى ميل.

واجهت تسلا العديد من الدعاوى القضائية من المالكين الذين زعموا أن ميزة القيادة الذاتية تسبب فى تحطمها لأنها لم تتوقف عند أى اصطدام أو انحراف ما، مما أودى فى بعض الحالات بحياة السائقين.

اعتبارًا من أبريل 2024، شاركت نماذج تسلا Y وX وS و3 أنظمة القيادة الآلية فى إجمالى 17 حالة وفاة و736 حادثا منذ عام 2019، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

أبلغ دوتى عن المشكلة على موقع تسلا، قائلًا إنه يمتلك السيارة منذ أقل من عام ولكن خلال الأشهر الستة الماضية، حاولت مرتين القيادة مباشرة إلى قطار عابر أثناء وجودها فى وضع القيادة الذاتية.

وبحسب ما ورد حاول الإبلاغ عن الحادث والعثور على حالات مماثلة لحالته، لكنه لم يجد محاميا يقبل قضيته لأنه لم يعان من إصابات خطيرة فقط آلام فى الظهر وكدمات.

وتحذر تسلا السائقين من استخدام نظام القيادة الذاتية فى الإضاءة المنخفضة أو الظروف الجوية السيئة مثل المطر والثلج وأشعة الشمس المباشرة والضباب، مما قد يؤدى إلى "تدهور الأداء بشكل كبير".

وذلك لأن الظروف تتداخل مع تشغيل مستشعر تسلا الذى يتضمن أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية التى تستخدم موجات صوتية عالية التردد للارتداد عن الأشياء القريبة.

كما يستخدم أنظمة رادارية تنتج ترددات إضاءة منخفضة لتحديد ما إذا كانت هناك سيارة قريبة وكاميرات بزاوية 360 درجة، تقوم هذه الأنظمة بجمع بيانات حول المنطقة المحيطة بشكل جماعى بما فى ذلك حالة الطريق وحركة المرور والأشياء القريبة، ولكن فى حالة الرؤية المنخفضة، لا تتمكن الأنظمة من اكتشاف الظروف المحيطة بها بدقة.

عندما سُئل عن سبب استمراره فى استخدام نظام القيادة الذاتية بعد أول اصطدام قريب، قال دوتى إنه يثق فى أنه سيعمل بشكل صحيح لأنه لم يواجه أى مشكلات أخرى لفترة من الوقت.

وقال: "بعد استخدام النظام لفترة من الوقت، فإنك تميل إلى الثقة فى أداءه بشكل صحيح، مثلما تفعل مع نظام تثبيت السرعة".

وتابع: "تفترض أن السيارة ستبطئ سرعتها عندما تقترب من سيارة أبطأ فى الأمام حتى لا يحدث ذلك، وتضطر فجأة إلى السيطرة على السيارة.. يمكن أن يتراكم هذا الرضا بمرور الوقت بسبب أداء النظام عادة كما هو متوقع، مما يجعل مثل هذه الحوادث مثيرة للقلق بشكل خاص"

يحذر دليل تسلا السائقين من الاعتماد فقط على ميزة القيادة الذاتية، قائلًا إنهم بحاجة إلى إبقاء أيديهم على عجلة القيادة فى جميع الأوقات، وأن يكونوا على دراية بظروف الطريق وحركة المرور المحيطة، والانتباه للمشاة وراكبى الدراجات، والاستعداد الدائم لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

تم اتهام نظام الطيار الآلى فى شركة تيسلا بالتسبب فى حادث تصادم نارى أدى إلى مقتل رجل من كولورادو بينما كان يقود سيارته إلى منزله من ملعب الجولف، وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة فى 3 مايو.