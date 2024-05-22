شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تستحوذ على استوديو معروف بمنافذ Switch الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Nintendo بشراء (PDF) استوديو Shiver Entertainment ومقره فلوريدا من مجموعة Embracer Group، التي تقوم بتقسيم إمبراطوريتها للألعاب الفوضوية إلى حد ما والتخلي عن أصول معينة.

وتأسست Shiver في عام 2012 وهي معروفة في الغالب بالعمل مع الناشرين والمطورين لنقل الألعاب إلى Switch، بما في ذلك اثنين من عناوين Scribblenauts و Hogwarts Legacy.

وستستحوذ Nintendo على "الاستوديو بحجم البوتيك" بالكامل، مما يجعلها شركة فرعية مملوكة بالكامل ستواصل العمل على منافذ Switch وتطوير البرامج لمنصات متعددة.

لا تُعرف شركة الألعاب اليابانية باستيلائها على الاستوديوهات والمطورين الصغار، وقالت في إعلانها عن الصفقة إنها تهدف إلى "تأمين موارد عالية المستوى لنقل عناوين البرامج وتطويرها" من خلال عملية الشراء هذه. من خلال شراء Shiver، تُظهر Nintendo أيضًا التزامها بمنصة Switch، والتي ستظل عملها الأساسي لسنوات قادمة

كما لاحظت Nintendo Life، ربما قررت Nintendo شراء Shiver لاكتساب موهبتها أيضًا. الرئيس التنفيذي للاستوديو، جون شابيرت، هو أحد الخبراء المخضرمين في الصناعة والذي كان يشرف على Xbox Live، وبرنامج منصة Xbox واستوديوهات ألعاب Microsoft.

كما شغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في EA وفي Zynga. لم تذكر Nintendo المبلغ الذي ستدفعه مقابل الاستوديو، لكن لا يبدو أن عملية الشراء سيكون لها أي تأثير كبير على مواردها المالية. وكتبت الشركة في إعلانها: "لن يكون لعملية الاستحواذ سوى تأثير طفيف على نتائج نينتندو لهذه السنة المالية"