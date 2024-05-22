الشرائح الالكترونية eSIM خطوة الى المستقبل في مصر

من المتعارف عليه هو شريحة SIM العادية، هى شريحة مادية يتم ادخالها فى هواتف المحمول لاجراء الاتصال ولغيرها من المهام، لكن الشرائح الالكترونية eSIM تُعتبر طفرة الكترونية جديدة نسبيًا لمعظم الناس، واليوم سوف نتناول كل ما يخص الشرائح الالكترونية eSIM، وهل مصر فى طريقها الى استبدال شريحة SIM العادية بالشرائح الالكترونية eSIM؟

ما هى الشرائح الالكترونية eSIM؟

الوصول سريعاً لـ :

الشرائح الإلكترونية eSIM هي عبارة عن تكنولوجيا تستخدم في الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الأخرى للاتصال اللاسلكي، والمختلف فيها أنها لا تأخذ شكل بطاقة SIM المادية وانها غير قابلة للإزالة.

ما الفرق بين شرائح الالكترونية eSIM و الشرائح SIM العادية؟

الشرائح الالكترونية eSIM هي تعتبر النسخة الرقمية من الشرائح SIM التقليدية. بدلاً من وجود بطاقة مادية يتم إدخالها في هاتفك، فإن بطاقة eSIM مُدمجة بالفعل داخل الجهاز. هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن فقدان بطاقة SIM أو إتلافها او حتى سرقتها، كما أن الشرائح الالكترونية eSIM توفر لك مساحة أكبر داخل الهاتف.

مميزات الشرائح الالكترونية eSIM

هناك الكثير من المميزات بالنسبة الى الشرائح الالكترونية:

يصعب فقدان أو سرقة الشرائح الالكترونية eSIM لأنها مدمجة داخل الجهاز، وهذه تعتبر من اقوى المزايا التى تميزها عن الشرائح العادية SIM.

عند السفر إلى الخارج، لن تحتاج بعد الان الى شراء الشرائح SIM جديدة عند وصولك إلى وجهتك،لانه الشرائح الالكترونية تتيح لك إضافة خطه دولية بسهولة إلى جهازك والتي تبدأ العمل بمجرد وصولك إلى بلد آخر.

ذا كان لديك هاتف واحد للعمل وآخر للاستخدام الشخصي، فيمكنك استخدام الشرائح الالكترونية لإدارة كلا الخطين على نفس الجهاز، وهذا يوفر عليك عناء حمل هاتفين منفصلين.

تتميز بالمرون، يمكنك بسهولة إضافة خطوط هاتف جديدة أو تبديل شبكات الهاتف المحمول عن بعد باستخدام بطاقة، لما يمكنك الالتزام بخط مدى الحياة وفى نفس الوقت يمكنك ان تجرب جميع شركات الاتصال لمعرفة الاحسن والمناسب لك، هذا الامر سوف يدعو الى حرب تنافسية بين جميع شركات الاتصال للحفاظ على عملائها، بالاضافة انه يمكنك تجربة شركات الاتصال المحلية و العالمية والاستفدة من العروض الكثيرة المقدمة منهم.

ما هى الهواتف التى تدعم الشرائح الالكترونية eSIM؟

لمعرفة ما هى الهواتف التى تدعم eSIM، يمكنك قراءة هذا فى مقالنا وسوف يتم توضيح كل شئ بأدق التفاصيل:

ما هي الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM ومتى تُدعم في مصر؟

وبعد معرفة انواع الهواتف التى تدعم الشرائح الالكترونية، تلقائيًا سوف تتطرح السؤال القادم ماذا سأفعل ان لم يكن هاتفى يدعم eSIM؟

معرفة اذا كان هاتفك يدعم الشرائح الالكترونية eSIM او لا

بالطبع قد تعرفنا فوق على الهواتف التى تدعم الشرائح الالكترونية eSIM يمكن معظمنا لم يذكر هاتفه فى هذه القائمة وهذا تسبب فى الازعاج للبعض، لان من المحتمل سوف نلجئ الى شراء هاتف جديد ليتماشى مع eSIM ولكن هناك هواتف لم تذكر لكنها تدعم هذه الشريحة الالكترونية ،ولمعرفة اذا كان هاتفك منهم اتبعى الخطوات التالية:

تحقق من مواصفات هاتفك:

بحث عن اسم هاتفك على الإنترنت، لمعرفة اذا كان يدعم الشرائح الالكترونية.

ابحث عن “eSIM” في مواصفات الهاتف او إعدادت الهاتف، لمعرفة اذا كان يدعم الشرائح الالكترونية، إذا كانت مدرجة فهذا يعني أن هاتفك يدعم eSIM

استخدم رمز USSD:

اطلب *#06# على هاتفك، النجمة تضع على اليمين لكتابة الكود بطريقة صحيحة.

إذا ظهرت رسالة تحتوي على “EID” (رقم تعريف eSIM)، فهذا يعني أن هاتفك يدعم الشرائح الالكترونية eSIM

تحقق من إعدادات هاتفك:

انتقل إلى “الإعدادات” ثم “الهاتف” ثم “خطوط الهاتف”.

إذا كان هناك خيار”إضافة خط خلوي”، فهذا يعني أن هاتفك يدعم eSIM

اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك:

تأكد من أن شركة الاتصالات الخاصة بك تدعم الشرائح الالكترونية eSIM

اسأل عن خطط eSIM المتاحة.

اطلب مساعدة في تفعيل eSIM على هاتفك.

ومن هنا قد اوضحنا الطرق التى تساعدك فى معرفة اذا كان هاتفك يدعم الشرائح الالكترونية eSIM، مع كثرة الميزات لهذه الشرائح هناك ايضًا بعض العيوب التى يجب ان نعلم عنها.

عيوب الشرائح الالكترونية eSIM:

من العيوب البارزة فيها انها ليست متاحة على نطاق واسع مثل الشرائح SIM العادية.

ارتفاع اسعارها مقارنة بشرائح SIM العادية.

هذه تعتبر اهم واشهر العيوب eSIM، والتى من منظورى الخاص انه يمكن ان تعالج مع الوقت والتطور السريع الذى يحدث حاليًا فى العالم كما حدث مع الشرائح العادية فى بداية ظهورها.

هل الشرائح الالكترونية eSIM اصبحت متاحة فى مصر؟

تعتبر جمهورية مصر العربية فى رحلت تحول كبرى لتوجهها نحو المستقبل من خلال شرائح eSIM، وهى خطوة قوية للغاية قد أقدمت عليها مصر فى سبتمبر 2023، عندما اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) البدء فى الاختبارات التى سوف تساهم فى إطلاق خدمة شرائح الالكترونية eSIM.

وأخيرًا وبعد طول انتظار أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) عن موعد صدور شرائح الاتصالات الإلكترونية قبل نهاية هذا العام 2024.