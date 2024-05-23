شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح قريبا إمكانية إنشاء صور للملفات الشخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر تطبيق واتساب في كل مكان مؤخرًا، حيث اختبر تطبيق المراسلة مجموعة من الميزات الجديدة التي تمس كل جانب من جوانب الاتصال تقريبًا، لاسيما القدرة على معاينة الصور ومقاطع الفيديو في الرسائل المثبتة، وخيار مسح الرسائل غير المقروءة، وهي ليست سوى بعض الميزات التي يختبرها واتساب حاليًا، ولكن هناك الكثير.

تتضمن إحدى أحدث الإضافات إلى قنوات واتساب التجريبية الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يعمل تطبيق المراسلة الخاص بشركة ميتا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء صور للملفات الشخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقارير WABetaInfo.

وفقًا للمصدر المذكور، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير وليست جاهزة للاختبار التجريبي لمدة عام، مما يعني أنه حتى إذا كنت تستخدم إصدارًا تجريبيًا من واتساب، فمن المحتمل أنك لن ترى هذا الإصدار بعد.

بفضل لقطة الشاشة التي قدمتها WABetaInfo، نحن على الأقل نعرف كيف ستعمل الميزة، عند الوصول إلى الميزة سيُطلب منك وصف الصورة التي تريد أن ينشئها الذكاء الاصطناعي، بعد ذلك سيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء صورة ملف شخصي مخصصة بناءً على الوصف الذي قدمته.

في الوقت الحالي، لم يتم اكتشاف القدرة على إنشاء صور شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلا في إصدار أندرويد من واتساب، ولكن من المحتمل أن ميتا ستجلبها إلى جميع الأنظمة الأساسية إذا أصبحت الميزة مضاءة باللون الأخضر في النهاية.