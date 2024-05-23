شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي: ثورة في عالم العمل والترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصرنا هذا، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) لاعبًا رئيسيًا في مختلف جوانب حياتنا، من العمل إلى الترفيه، مما يعد بتحولات جذرية في كيفية تفاعلنا مع التكنولوجيا. يُعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية تمكننا من تحليل البيانات بسرعة فائقة، واتخاذ قرارات مستنيرة، وإتمام المهام المعقدة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحسين جودة الحياة.





تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل:

أثبتت الدراسات أن 62% من الموظفين في بيئة العمل يحاولون الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة. و72% من المديرين يحاولون تحسين جودة العمل بالأخص مع ازدواج نظام العمل بعد جائحة كورونا من المكتب او من المنزل، يساعد الذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات وتقليل الأخطاء، مما يسمح للموظفين بالتركيز على المهام الإبداعية والاستراتيجية. يُعزز الذكاء الاصطناعي من الإنتاجية ويفتح الباب أمام إمكانيات جديدة في مجالات مثل التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي.



ايضاً ضرورة التعلم المستمر وتطوير المهارات حيث يتطلب الذكاء الاصطناعي من العاملين تحديث مهاراتهم باستمرار لمواكبة التغيرات التكنولوجي كذلك تحسين تجربة العملاء يُمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الكبيرة وتقديم تجارب مخصصة للعملاء، مما يُحسن من الخدمات والمنتجات.





الذكاء الاصطناعي في الترفيه والألعاب:

أما في مجال الترفيه، فقد أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية استهلاكنا للمحتوى. من خلال التوصيات الشخصية والتحليلات السلوكية، يقدم الذكاء الاصطناعي تجارب مخصصة تعزز من تجربة المستخدم وتجعلها أكثر إثراءً وتفاعلية.

وبالنسبة لألعاب الفيديو:

تحسين تجربة اللاعبين: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين انسيابية اللعبة والرسومات والصوت والإضاءة، مما يجعل الألعاب أكثر واقعية وجذاب وشاهدنا العديد من التقنيات من مصنعين كروت الرسوميات تهدف إلى رفع جودة الالعاب و زيادة معدل الإطارات في الثانية حتى الى ضعف او اثنين.

تعزيز التفاعل الطبيعي: يُمكن الذكاء الاصطناعي من تحسين البيئات الافتراضية وجعلها أكثر واقعية، ويُحسن قدرة اللاعبين على التفاعل مع الشخصيات الافتراضية.

زيادة التحدي: يُعدل الذكاء الاصطناعي مستوى الصعوبة بناءً على مهارات اللاعبين ويُضيف مستويات تحدي جديدة للحفاظ على الإثارة و تجنب الروتين.

تحسين الذكاء الاصطناعي للشخصيات: يُحسن الذكاء الاصطناعي من تفاعل الشخصيات الافتراضية مع اللاعبين، مما يُقدم تحديات أكبر ويُعزز من تجربة اللعب.





أهمية وجود وحدة المعالجة العصبية (NPU) في معالجات اللاب توب الجديدة:

وجود وحدة معالجة الشبكات العصبية (NPU) في أجهزة اللاب توب يُعد تطورًا كبيرًا في تحسين الأداء والكفاءة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن كيف يُمكن للـ NPU أن تُحسن من الأداء والألعاب واستهلاك البطارية، وإضافة مميزات جديدة ؟

1- تسريع مهام الذكاء الاصطناعي: الـ NPU مُصممة لتسريع العمليات المتعلقة بالشبكات العصبية، مثل العمليات الحسابية المعقدة، مما يُمكن الأجهزة من تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بكفاءة وسرعة عالية.



2- تحسين الأداء في الألعاب: بفضل قدرتها على التعامل مع الحسابات المعقدة، يُمكن للـ NPU تحسين تجربة الألعاب من خلال تعزيز الرسوميات والذكاء الاصطناعي داخل الألعاب، مما يُوفر تجربة لعب أكثر سلاسة وواقعية.



3- تحسين استهلاك البطارية: الـ NPU تُساعد في تقليل الضغط على المعالج الرئيسي (CPU) ووحدة معالجة الرسوميات (GPU)، مما يُقلل من استهلاك الطاقة ويُطيل عمر البطارية، خاصةً عند تشغيل تطبيقات أو ألعاب تتطلب قدرات حسابية عالية.

4- إضافة مميزات جديدة: الـ NPU تُمكن الأجهزة من دعم مميزات جديدة مثل التعرف على الصور والأصوات، الترجمة الفورية، والمساعدة الشخصية المُحسنة، مما يُعزز من تجربة المستخدم الشاملة.



الـ NPU تُعطي دفعة قوية لأجهزة اللاب توب لتصبح أكثر ذكاءً وكفاءة، وتُسهم في تحسين الأداء العام للجهاز، سواء في الاستخدام اليومي أو في مجال الألعاب والترفيه







أجهزة ASUS المدعومة بال NPU من Intel:

تُعد أجهزة ASUS المدعومة بوحدة معالجة الشبكات العصبية (NPU) من Intel خير مثال على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الشخصية. الـ NPU هي وحدة معالجة متخصصة تُعنى بتسريع وتحسين مهام الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بتنفيذ هذه المهام بكفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405)

يُعتبر مثالاً رائعًا للتكامل بين الأناقة والأداء. مع شاشة OLED عالية الدقة ومعالج إنتل كور Ultra، جنباً إلى جنب مع 16 جيجا رام و مساحة داخلية من نوع SSD بحجم 1 تيرا. يوفر هذا الجهاز تجربة مستخدم متميزة، سواء في العمل أو الترفيه. يُسهم الذكاء الاصطناعي المدمج في تحسين أداء البطارية وتعزيز الكفاءة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمحترفين والمبدعين على حد سواء.

ختامًا

يُعد الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للابتكار والتطور في عالمنا اليوم. مع تقدم التكنولوجيا، نتوقع أن نرى تأثيرات أكبر وأعمق للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، مما يفتح آفاقًا جديدة للإمكانيات البشرية. لطالما كانت ASUS دائما تقدم أحدث التقنيات في السوق المصري وتعمل على توفير أحدث التقنيات العالمية. فقامت الشركة بتوفير الجهازين داخل مصر يمكنك الحصول عليهم من خلال المتجر الالكتروني الرسمي الخاص ب ASUS وباقي الموزعين المعتمدين داخل جمهورية مصر العربية. ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) من هنا: https://bit.ly/44PaqbT

ASUS Zenbook DUO (UX8406) من هنا: https://bit.ly/3VbVi5g