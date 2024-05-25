شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن TikTok Studio لمساعدة منشئي المحتوى على إدارة حساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استثمار TikTok بشكل متزايد في الأدوات المخصصة للمبدعين، أعلنت الشبكة الاجتماعية عن منصة TikTok Studio جديدة، تهدف إلى مساعدة المبدعين على إدارة العديد من جوانب حساباتهم في مكان واحد، سواء على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

TikTok Studio يحل محل مركز منشئي المحتوى

وفي منشور بالمدونة، تصف TikTok الاستوديو الجديد بأنه "منصة إنشاء وإدارة شاملة مجهزة بأدوات يمكن للمبدعين استخدامها لإنشاء حساباتهم وأدائهم وتحريرها وتحميلها وإدارتها وتحليلها"، وعلى الرغم من أنه يمكن بالفعل العثور على بعض هذه البيانات التحليلية في تطبيق TikTok، إلا أن Studio يعرض هذه البيانات بطريقة أكثر سهولة.

في الواقع، يأتي TikTok Studio أيضًا ليحل محل كل من TikTok Creator وCreator Center، ويمكن للمستخدمين الذين يعملون مع النظام الأساسي العثور على بيانات تحليلية مفيدة لمساعدتهم على استهداف المحتوى بشكل أفضل للجمهور المناسب. يمكن أيضًا العثور على خيارات تحقيق الدخل هناك.

ولكن أكثر من مجرد عرض البيانات التحليلية، تتيح منصة الاستوديو الجديدة أيضًا للمبدعين إدارة منشوراتهم وتحرير المحتوى باستخدام أدوات مثل التسميات التوضيحية التلقائية، ومحرر الصور، والقص التلقائي لتحسين المحتوى الخاص بهم.

سواء كنت منشئًا متمرسًا، أو مبتدئًا يعرض مقطع الفيديو الأول الخاص بك، أو شركة صغيرة تعمل على موازنة إنشاء المحتوى أثناء إدارة الأعمال، يوفر TikTok Studio أدوات إنشاء مجانية وسهلة الاستخدام وقدرات تشغيلية مركزية مصممة لتبسيط سير عمل المحتوى بكفاءة.