شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. سكوت كاربنتر يصبح ثانى أمريكى يدور حول الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح رائد الفضاء ناسا سكوت كاربنتر رابع أمريكي يذهب إلى الفضاء وثاني أمريكي يدور حول الأرض في مثل هذا اليوم 24 مايو منذ عام 1962، حيث كان كاربنتر واحدًا من أوائل مجموعة رواد الفضاء التابعة لناسا والمعروفة باسم "ميركوري سيفين".

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كان كاربنتر وقتها الطيار الاحتياطي لجون جلين، الذي دار حول الأرض لأول مرة قبل ثلاثة أشهر.

وكان لدى رائدي الفضاء مهمات متشابهة جدًا، على الرغم من أن مهام كاربنتر تضمنت المزيد من التجارب العلمية، حيث انطلق كلاهما على متن صواريخ ميركوري-أطلس من نفس منصة الإطلاق في كيب كانافيرال، وأكمل كلاهما ثلاث مدارات في أقل من 5 ساعات، لكن أحد الاختلافات الكبيرة بين المهمتين كان دقة هبوطهما.

وأخطأ جلين هدفه بحوالي 50 ميلاً، لكن كاربنتر تجاوزه بحوالي 250 ميلاً، وانتهى به الأمر وهو يتمايل في المحيط لأكثر من ساعة بينما حاولت فرق الإنعاش العثور عليه.

وقال بعض مسؤولي ناسا إن كاربنتر كان مشتتًا وبدأ الاستعدادات للهبوط في وقت متأخر، واعترف كاربنتر بارتكاب بعض الأخطاء، لكنه ألقى باللوم جزئيًا في الخطأ على مشاكل في أدوات التحكم في المركبة الفضائية.