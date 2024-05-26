شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ترجمة جوجل مع الصور والأصوات والنصوص فى خطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك استخدام ترجمة جوجل مع القدرة على ترجمة عشرات اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي في غضون ثوانٍ، سواء من خلال النص أو الصوت أو الصورة، فتعد خدمة الترجمة Google Translate واحدة من من أكثر التطبيقات شعبية.

وإليك كيفية استخدام التطبيق، وفقا لما ذكره موقع "Business insider":

ترجمة النص

1. قم بتنزيل تطبيق الترجمة من Google على جهاز iPhone أو Android.

2. في الجزء السفلي من الشاشة، حدد لغات الإدخال والإخراج.

3. اكتب العبارة أو الجملة التي ترغب في ترجمتها في حقل النص، وسيتم ترجمة العبارة.

ترجمة الصور

1. بعد اختيار اللغات أو تحديد اكتشاف اللغة، اضغط فوق أيقونة الكاميرا في الزاوية اليمنى السفلية.

2. قم بتوجيه الكاميرا نحو أي نص تراه حتى يمكن ترجمته في الوقت الفعلي.

3. اضغط على أيقونة الغالق لالتقاط صورة للنص الذي ترغب في ترجمته.

4. لترجمة نص من صورة قمت بالتقاطها مسبقًا، اضغط على أيقونة المعرض وحدد الصورة من معرض جهاز iPhone الخاص بك.

ستركب خدمة الترجمة من جوجل الكلمات المترجمة على النص الموجود في الصورة.

ترجمة الصوت

1. اضغط على أيقونة الميكروفون الموجودة أسفل الشاشة وقم بإملاء الجملة أو العبارة في التطبيق.

2. انتظر بضع لحظات حتى يقوم التطبيق بترجمة النص المخصص لك وحدد زر مكبر الصوت لسماع الصوت المترجم.

3. اضغط على أيقونة مكبر الصوت لسماع الترجمة.

4. كخيار آخر، اضغط على أيقونة النسخ وابدأ في التحدث، يمكنك بعد ذلك التحديد والنسخ في مكان آخر.