شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لإنشاء كمبيوتر عملاق xAI لتشغيل نسخة أفضل من Grok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبر إيلون ماسك المستثمرين، أن شركته الناشئة xAI تخطط لبناء كمبيوتر فائق السرعة بحلول خريف عام 2025 من شأنه أن يعمل على تشغيل نسخة مستقبلية أكثر ذكاءً من برنامج Grok chatbot الخاص به، وفقًا لتقارير The Information.

سيعتمد هذا الكمبيوتر العملاق، الذي يُقال إن ماسك أشار إليه باسم "مصنع الحوسبة العملاق"، على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA H100 وسيكلف بناءه مليارات الدولارات.

قال ماسك سابقًا إن الإصدار الثالث من Grok سيتطلب ما لا يقل عن 100000 شريحة، أي زيادة بمقدار خمسة أضعاف عن 20000 وحدة معالجة رسوميات يقال إنها مستخدمة لتدريب Grok 2.0.

أخبر Musk أيضًا المستثمرين في العرض التقديمي أن مجموعة GPU المخططة ستكون على الأقل أربعة أضعاف حجم أي شيء يستخدمه منافسو xAI اليوم.

يتوفر Grok حاليًا في الإصدار 1.5، والذي تم إصداره في أبريل، ويُوصف الآن لمعالجة المعلومات المرئية مثل الصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية بالإضافة إلى النصوص.

وبدأت X في وقت سابق من هذا الشهر في طرح ملخصات الأخبار التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمدعومة من Grok للمستخدمين المتميزين.