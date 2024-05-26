شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ASML تعقد صفقة مع جامعة أيندهوفن بقيمة 180 مليون يورو لتطوير الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعززت الآمال في جعل هولندا قوة عالمية في مجال الرقائق من خلال صفقة جديدة بين شركة التكنولوجيا ASML العملاقة وجامعة أيندهوفن للتكنولوجيا (TU/e).

وتعهد الثنائي بإنفاق 180 مليون يورو على أبحاث أشباه الموصلات على مدى السنوات العشر المقبلة، وإلى جانب الاستثمار، التزم الثنائي بتوسيع أبحاثهما المشتركة وتدريب المزيد من طلاب الدكتوراه في هذه الصناعة.

ستوفر ASML أيضًا التمويل لـ"الغرفة النظيفة" الجديدة لـ TU/e، وهي بيئة خاضعة للرقابة لتصنيع الرقائق.

توفر الخطط زخمًا جديدًا لمركز برينبورت آيندهوفن للتكنولوجيا في المدينة، وأشادت TU/e ​​بمساهمة الشراكة في "المكانة الفريدة" للمنطقة في عالم أشباه الموصلات.

وقال رئيس الجامعة روبرت جان سميتس: "سوف نستثمر معًا، ونوسع مكانة برينبورت باعتبارها أهم نقطة ساخنة في هولندا".

كما يخفف هذا التعاون المخاوف بشأن مستقبل ASML، كما يعزز أهداف الصناعة الهولندية في هذا الشأن، حيث جعلت آلات الرقائق المشهورة لشركة ASML منها شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في أوروبا، لكن الشركة أصبحت متورطة في التوترات السياسية، إحداها هي حرب الرقائق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أدت إلى فرض قيود على صادرات ASML، آخر ينطوي على مناخ الأعمال المحلية.

أثارت ASML مخاوف بشأن القيود المفروضة على الهجرة الهولندية وخطط الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للرعايا السابقين، وقالت الشركة إن هذه القواعد ستقيد الوصول إلى المواهب.

وردًا على ذلك، ورد أن ASML هددت بالتوسع خارج هولندا، وسرعان ما وضع السياسيون الهولنديون خطة لإبقاء الشركة في الداخل: خطة استثمار بقيمة 2.5 مليار يورو أطلق عليها اسم "مشروع بيتهوفن" وفقا لما أوردته TheNextWeb.

وقالت ASML وTU/e إن شراكتهما تدعم أهداف المشروع، وقد عزز هذا الثنائي أيضًا مستقبل Brainport كمركز عالمي للرقائق.