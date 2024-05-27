شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاحبة صوت Siri الأصلي.. مسئوليتها التحدث نيابة عن المساعد الرقمي لأبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يعني اسم سوزان بينيت شيئًا بالنسبة لك، ولكن من المؤكد أنك سمعت صوتها، وكانت بينيت هي الممثل الصوتي الأمريكي الأصلي لـ Siri والذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2011 على iPhone 4s، في الذكرى السنوية الثانية لطرح iPhone 4s، تقدمت بينيت لتشرح كيف انتهى بها الأمر كصوت سيري، وتم تسجيلها من قبل شركة أصبحت فيما بعد Nuance، ولمدة أربع ساعات يوميًا، تم تسجيلها وهي تصدر أصواتًا وعبارات لا معنى لها ليتم تسريعها وإبطائها لإنشاء صوت Siri الشهير، وفقاً لموقع phonearena.

قبل بضعة أيام، أجرت لورا كوتس من CNN مقابلة مع السيدة بينيت، والتي كانت تكتب قصة عن المعركة العامة الأخيرة بين Open AI، أحد الوالدين في ChatGPT، والممثلة سكارليت جوهانسون، تتهم الممثلة OpenAI بتقليد صوتها للمساعد الرقمي لـ ChatGPT "Sky".

اشتهرت يوهانسون بأداء صوت مساعد الذكاء الاصطناعي في فيلم "Her" عام 2013، وتقول الممثلة الصوتية التي حصلت على دور التحدث لصالح Sky إنه لم يُطلب منها أبدًا تقليد جوهانسون.

مع إثارة الضجة التي أثارتها OpenAI-Scarlett Johansson للأخبار، قررت CNN إبراز سوزان بينيت التي شاركت المزيد من التفاصيل حول عملها باعتبارها الصوت الأمريكي الأصلي لـ Siri، وتقول بينيت إنه منذ أن تم تسجيل صوتها في عام 2005، لم تكن تعرف أنها سيري حتى تم إصدار iPhone 4s، "لقد تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الممثلين الصوتيين في عام 2011 يقول لي: "نحن نلعب مع جهاز iPhone 4s الجديد هذا، أليس هذا أنت؟"، اعتقدت بينيت أنها عندما سجلت صوتها في عام 2005، كان ذلك مخصصًا للرسائل الهاتفية، وتذكر، في عام 2005، عندما تم تسجيل صوت بينيت على الشريط، لم يكن جهاز iPhone قد تم تقديمه وإصداره بعد.

اعترف بينيت بأن شركة أبل لم تحصل على أي أموال من أصوات Siri الأصلية مقابل استخدام أصواتهم في المساعد الرقمي، ولقد قالت أن المجموعة التالية من أصوات سيري حصلت على أجرها، هذا العام، نتوقع أن نشهد تحولًا كبيرًا لـ Siri بدءًا من الكلمة الرئيسية لـ WWDC الشهر المقبل والتي ستعقد في 10 يونيو، في ذلك الوقت، ستقوم شركة أبل بمعاينة مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي يجب أن تتضمن ميزات تمت ترقيتها لـ Siri.