شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحذر مستخدمى ويندوز من استخدام ميزة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيلون ماسك مستخدمي نظام التشغيل ويندوز من تشغيل ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة المثيرة للجدل ، وسارع رئيس شركة Tesla إلى طرح وجهات نظره حول آخر تحديث من مايكروسوفت لأجهزة Windows 11 هذا الصيف بسبب مخاوف من إمكانية مشاركة أوجه التشابه مع الواقع المرير في المستقبل القريب.

وستلتقط ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة، المعروفة باسم Recall، لقطات شاشة لكل شيء يظهر على الشاشة للسماح للمستخدمين بالعودة في الوقت المناسب واستئناف العمل على أي شيء خلال الشهر الماضي.

حصريًا لمجموعة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+ الجديدة، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل النصوص والصور في لقطات الشاشة لمساعدتك في العثور على ما تبحث عنه.

وسواء كانت عبارات أو أشخاص أو حيوانات أو معالم، سيتمكن المستخدمون من البحث عن أي شيء دون الحاجة إلى معرفة الاسم الدقيق للمستند أو صفحة الويب، وفقًا لتقرير GB News.

ولن يتم تمكين الاستدعاء افتراضيًا، ولكن مع تعيين المستخدمين لسؤالهم عما إذا كانوا يريدون الاستفادة من الذكاء الاصطناعى سيتم إضافته.

وقال يوسف مهدي، المدير التنفيذي للتسويق في مايكروسوفت، في منشور للشركة إن إجراء عملية الاستدعاء يشبه "الحصول على ذاكرة فوتوغرافية".

وكتبت الشركة الأمريكية أيضًا أن المستخدمين "يتحكمون دائمًا في الخصوصية التي يمكنك الوثوق بها".

بعد أخبار التحديث الأخير لشركة Microsoft، سارع Musk إلى التعبير عن مخاوفه على وسائل التواصل الاجتماعي .

وانتقل إلى X (تويتر سابقًا) ردًا على مقطع فيديو للمدير الإداري لشركة Microsoft، ساتيا ناديلا، يتحدث عن فوائد Recall، وقال إنه "يقوم بالتأكيد بإيقاف تشغيل هذه الميزة".

وقالت هيئة تنظيم حماية البيانات أنه يجب على الشركات الخاصة "تقييم وتخفيف المخاطر التي تهدد حقوق الناس وحرياتهم" قبل طرح منتجات جديدة في السوق.

وسارعت مايكروسوفت إلى طمأنة مالكي أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشأن إمكانيات الاستدعاء، ومع ذلك، زعمت أنها لن تلتقط لقطات شاشة أبدًا أثناء وجودك في وضع التصفح الخاص.