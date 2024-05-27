شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو إنستجرام يحصلون قريبًا على إمكانية الوصول المبكر إلى الميزات التجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط إنستجرام - منصة مشاركة الصور والفيديو التابعة لشركة Meta - لتقديم طريقة للمستخدمين للوصول المبكر إلى الميزات، وفقًا لتسريب حديث، وفي الوقت الحالي، يمكن للمختبرين فقط الانضمام إلى برنامج [Android] Beta للوصول إلى ميزات الإصدار التجريبي من انستجرام والتي هي حاليًا في مرحلة الاختبار، ومن خلال "الوصول المبكر" المشاع، قد يتمكن المستخدمون من تجربة الميزات قيد التطوير من خلال طريقة بديلة.

وتشير لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها على Threads بواسطة المطور Alessandro Paluzzi إلى أن خيار الانضمام إلى الوصول المبكر قد يكون موجودًا في علامة تبويب الإعدادات والنشاط، ويُقال إن "الوصول المبكر إلى الميزات" الجديد يظهر كخيار أخير.

ومن خلال هذا الخيار الجديد، قد يسمح انستجرام أخيرًا للمستخدمين بالوصول المبكر إلى ميزاته التجريبية المشابهة لـ Google Search Labs وYouTube Experiments.

وكشف Paluzzi أيضًا أن منصة التواصل الاجتماعي تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في تطبيقها، ويقال إنه قد يسمح للمستخدمين بإنشاء سمات للمحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في الوقت الحاضر، يتيح انستجرام للمستخدمين تعديل سمات الدردشة باستخدام خيارات مثل التدرجات والألوان، مع تقديم سمات خاصة أيضًا، وتُظهر لقطة الشاشة التي شاركها المسرب خيار إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي الجديد إلى جانب سمات الدردشة الأخرى مثل Pickleball وSnack Party وMinecraft.

وبحسب ما ورد كانت هناك ميزة مماثلة على واتساب قيد التطوير أيضًا والتي قد تمكن المستخدمين من الاختيار من بين خمسة سمات محددة مسبقًا – الأزرق والأخضر (الافتراضي) والرمادي والأحمر والأرجواني، وفقًا للتقرير، قد يكون متاحًا عبر منتقي السمات الجديد وقد يؤدي تحديد المظهر إلى تغيير اللون وخلفية الشاشة في خلفية الدردشة.

ميزة النشر المتبادل القادمة في انستجرام

وفقًا لتقرير آخر حديث، يعمل انستجرام أيضًا على جلب النشر المتبادل إلى النظام الأساسي، يقال إنه سيسمح للمستخدمين بنشر المحتوى من انستجرام إلى Threads – منصة المدونات الصغيرة الخاصة بـ Meta والتي تعمل كمنافس مباشر لـ X (Twitter سابقًا).

ويتوقع التقرير أنه لن يتم تشغيل هذه الميزة افتراضيًا وقد يحتاج المستخدمون إلى الاشتراك لاستخدامها. يقال إنها ستعمل على نفس المنوال مثل وظيفة النشر المتبادل بين انستجرام و فيس بوك.