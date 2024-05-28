شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 18 يوفر مميزات جديدة للمستخدمين.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مؤتمر WWDC 2024 من أبل سريعًا، وتتزايد الترقب لظهور نظام التشغيل iOS 18 لأول مرة، وسيقام الحدث في 10 يونيو، ويُشاع أن هذا التحديث هو "واحد من أكبر الإصلاحات في تاريخ iOS"، ومن المتوقع أن يغير تجربة iPhone، مع مجموعة من الميزات والتحسينات المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

إحدى التغييرات البارزة في iOS 18 هي المرونة الجديدة في ترتيب الشاشة الرئيسية، حيث أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن المستخدمين سيكونون قادرين على وضع التطبيقات في أي مكان على الشبكة، على غرار الطريقة التي يمكن بها وضع الأدوات حاليًا، ويتيح هذا التغيير تخطيطًا أكثر تخصيصًا للشاشة الرئيسية، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في كيفية تنظيم تطبيقاتهم.

ويقال أيضًا أن التحديث يقدم العديد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتضمن ذلك القدرة على تحويل المذكرات الصوتية إلى نص، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتنقيح الصور، وتحسين سرعة وموثوقية نتائج بحث Spotlight بشكل كبير، وسيتلقى Safari تحسينات تجعل عمليات البحث على الويب أكثر كفاءة، وسيقدم النظام ردودًا ذكية لاقتراح ردود على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصالات.

ويقال إن سيري، المساعد الشخصي لشركة أبل، سيحصل على ترقية كبيرة أيضًا. ومن خلال تكامل نماذج اللغات المتقدمة من أبل، يميل Siri إلى تقديم المزيد من التفاعلات الطبيعية والمحادثة، ستستفيد أبل Watch من Siri المحسّن للقيام بمهام أكثر فعالية أثناء التنقل، كما أدوات المطورين مثل Xcode مخصصة أيضًا لتحسينات الذكاء الاصطناعي، والتي ستساعد في إنشاء تطبيقات أكثر تطورًا.

من الميزات المثيرة للاهتمام بشكل خاص في نظام التشغيل iOS 18 هو تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي للرموز التعبيرية، ويقال إن هذه الميزة ستمكن من إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على مدخلات النص للمستخدمين، مما يوفر مجموعة واسعة من خيارات الرموز التعبيرية المخصصة التي تتجاوز الكتالوج الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام iOS 18 أن يسمح للمستخدمين بتخصيص لون أيقونات التطبيقات، وسيسمح هذا للمستخدمين بتجميع التطبيقات حسب اللون أو الفئة دون الالتزام بتخطيط الشبكة التقليدي.

أخيرًا، يُقال إن التحديث سيقدم أيضًا ملخصات ذكية، وهي ميزة مصممة لتلخيص الإشعارات الفائتة والرسائل النصية الفردية وصفحات الويب والمقالات الإخبارية والمستندات والملاحظات والوسائط الأخرى، وتهدف هذه الوظيفة إلى إبقاء المستخدمين على اطلاع أفضل وتحديثهم بطريقة أكثر كفاءة.