شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل مع TSMC للحصول على شريحة Tensor G5 من الجيل التالى لهاتف بكسل 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة جوجل تعمل على تغيير الأمور من خلال هاتفها الذكي بكسل 10 القادم، حيث تشير التقارير الصادرة عن Android Authority، المدعومة بالنتائج التي توصلت إليها قواعد بيانات التجارة العامة، إلى أنه سيتم تصنيع شريحة Tensor G5 من الجيل التالي من جوجل لجهاز بكسل 10 بواسطة شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، يمثل هذا خروجًا عن اعتماد جوجل السابق على سامسونج لإنتاج الرقائق في هواتف بكسل.

الرموز والاختصارات

تتضمن أدلة قاعدة البيانات التجارية تفاصيل حول عينة شريحة Tensor G5 التي تحمل الاسم الرمزي "Laguna Beach" (LGA)، حيث يتوافق نظام التعليمات البرمجية هذا مع ممارسات Google السابقة، حيث يمثل "WHI" "Whitechapel" (Tensor G1) و"ZPR" يمثل "Zuma Pro" (Tensor G4).



كما تشير المعلومات أيضًا إلى مشاركة TSMC وتقنية التغليف InFO POP الخاصة بها، مما يزيد من ترسيخ التحول من سامسونج.



تم وضع علامة "A0" على الشريحة التي تم تحديدها، مما يدل على مرحلة مبكرة في التطوير مع مراجعات مستقبلية محتملة، بالإضافة إلى ذلك يشير "OTP, V1" إلى أنه الإصدار الأول من البيانات القابلة للبرمجة لمرة واحدة، مما يسمح لـ جوجل بضبط سلوك الشريحة دون تغيير بنيتها الأساسية. تشير علامة "NPI-OPEN" إلى أن الشريحة تمر بمرحلة تقديم منتج جديد، حيث يتم تحسين عمليات التصنيع.



وتكشف قاعدة البيانات التجارية أن الشريحة قد اجتازت اختبارات الوظائف الأساسية، بما في ذلك اختبار مستوى النظام (SLT). ومع وجود نافذة إصدار تقديرية بعد 16 شهرًا من الآن، يعد أخذ العينات المبكرة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الإطلاق السلس.

ومن المثير للاهتمام، أن التفاصيل تشير أيضًا إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الموجودة على العبوة من شركة Samsung Electronics Co، مما قد يتماشى مع التسريبات التي تشير إلى ترقية ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في هاتف Pixel 9 Pro القادم.