شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق صندوقا جديدا لتعزيز الاكتفاء الذاتى من الرقائق وسط التوترات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاعف الصين جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا الرقائق من خلال إطلاق صندوق استثماري ثالث تدعمه الدولة، وتأتي هذه الخطوة وسط التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة، التي فرضت ضوابط التصدير على بعض تقنيات صنع الرقائق.

ويتمتع الصندوق المنشأ حديثاً، والذي أطلق عليه رسمياً اسم المرحلة الثالثة من صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني (المعروف أيضاً باسم "الصندوق الكبير")، بخزانة كبيرة تبلغ 344 مليار يوان (حوالي 47.5 مليار دولار) وهذه المرحلة المسجلة في بكين، هي الأكبر من بين الصناديق الثلاثة التي تم إطلاقها حتى الآن.

وتتصدر وزارة المالية الصينية مجموعة المستثمرين بحصة تبلغ 17% (60 مليار يوان)، يليها رأس مال بنك التنمية الصيني بنسبة 10.5%.

ومن الجدير بالذكر أن خمسة بنوك صينية كبرى يساهم كل منها بنحو 6% من إجمالي رأس المال، مما يدل على الدعم المحلي الواسع النطاق للمبادرة.

استجابت أسهم الرقائق الصينية بشكل إيجابي للأخبار، قفز مؤشر CES CN لأشباه الموصلات بأكثر من 3٪، مسجلاً أقوى أداء له في يوم واحد منذ أكثر من شهر.

ويأتي ذلك في أعقاب ردود فعل إيجابية مماثلة في السوق للمرحلتين الأوليين من الصندوق الكبير الذي تم إطلاقه في عامي 2014 و2019، على التوالي.

يتمتع الصندوق الكبير بتاريخ من دعم اللاعبين الرئيسيين في صناعة الرقائق في الصين، بما في ذلك أكبر اثنين من مسابك الرقائق في البلاد، الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) وشركة Hua Hong لأشباه الموصلات.

كما قامت بتمويل شركة يانغتسي ميموري تكنولوجيز لصناعة الذاكرة المحمولة والعديد من الشركات الصغيرة ذات الصلة بالرقائق وصناديق الاستثمار.