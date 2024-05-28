شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink للإنترنت من فلوريدا بعد ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمار Starlink للإنترنت من فلوريدا، فسيطلق صاروخ فالكون 9 عدد 23 مركبة فضائية من طراز Starlink من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء خلال نافذة مدتها أربع ساعات تبدأ في الساعة 2:30 ظهرا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستبث شركة SpaceX عملية الإطلاق مباشرة عبر حساب X الخاص بها، بدءًا من حوالي خمس دقائق قبل فتح النافذة، وكان من المقرر في الأصل أن يتم الإطلاق يوم الاثنين (27 مايو)، لكن شركة سبيس إكس تراجعت عن المحاولة.

ستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض بعد حوالي 8 دقائق من الإطلاق، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستهبط على متن سفينة A Shortfall of Gravitas في المحيط الأطلسي.

سيكون هذا هو الإطلاق والهبوط العاشر لهذه المرحلة الأولى تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، ولعل ست من رحلاتها التسع حتى الآن كانت عبارة عن مهمات ستارلينك.

ستستمر المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 في حمل 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى مدار أرضي منخفض، حيث سيتم نشرها بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.

سيكون الإطلاق هو المهمة المدارية رقم 53 لشركة SpaceX لهذا العام بالفعل، والمهمة السابعة والثلاثين لعام 2024 المخصصة لبناء كوكبة Starlink الضخمة، والتي تتكون حاليًا من ما يقرب من 6000 قمر صناعي عامل.