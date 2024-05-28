شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الشحن الروسية "بروجريس" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن مركبة الشحن "بروجريس إم إس-25" انفصلت اليوم الثلاثاء عن المحطة الفضائية الدولية.



وأوضحت "روس كوسموس" في بيان نقله موقع روسيا اليوم، أن المركبة انفصلت في الساعة 11.39 بتوقيت موسكو، ومن المنتظر تشغيل محركات كبح السرعة في الساعة 14.48 يلي ذلك خروجها من المدار لتحترق في الغلاف الجوي، والأجزاء غير المحترقة منها تغرق في الساعة 15.29 في منطقة غير صالحة للملاحة في المحيط الهادئ.



وأكدت أن طاقم رواد الفضاء الروس الموجود على متن المحطة الفضائية الدولية كان قد أكمل كل ما يلزم لانفصال المركبة "بروجريس" عن المحطة.

يذكر أن مركبة الشحن "بروجريس إم إس-25" كانت قد أطلقت إلى الفضاء يوم 1 ديسمبر 2023.

ووفقا لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية، سوف تطلق مركبة الشحن "بروجريس إم إس-27" إلى المحطة الفضائية الدولية يوم الخميس 30 مايو في الساعة 12.43 بتوقيت موسكو.