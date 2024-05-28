شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليسكوب هانتسمان يثبت نجاحه فى مراقبة السماء أثناء النهار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت تصميم التليسكوب المبتكر نجاحه في مراقبة السماء أثناء النهار، مما فتح أبوابًا جديدة لمراقبة الكون دون انقطاع، وفقا لتقرير سبيس.

وقال التقرير: طور علماء الفلك في جامعة ماكواري في أستراليا تقنية جديدة باستخدام مرشحات الضوء الموجودة في تليسكوب هانتسمان متعدد العدسات التابع للجامعة، وتم تصميم التلسكوب في الأصل لمراقبة السماء ليلاً فائقة الحساسية، وقد أظهر قدرة على قياس النجوم والأقمار الصناعية والأهداف الأخرى بدقة في وضح النهار.

وقالت سارة كادي، التي ساعدت في تصميم وبناء تليسكوب هانتسمان، في بيان من الجامعة: "لقد حاول الناس مراقبة النجوم والأقمار الصناعية في الأطوال الموجية الضوئية خلال النهار لعدة قرون، ولكن كان من الصعب للغاية القيام بذلك، وتُظهر اختباراتنا أن Huntsman يمكنه تحقيق نتائج رائعة في ساعات النهار".

ويجمع تليسكوب Huntsman، الموجود في مرصد Siding Springs في مدينة Coonabarabran في نيو ساوث ويلز، بين كاميرا لعلم الفلك ومعدات تركيز ميكانيكية فلكية مع مجموعة فريدة من 10 عدسات Canon شديدة الحساسية مقاس 400 مم.

وتم توجيه العدسات للعمل بشكل متوازٍ لمراقبة نفس المنطقة من السماء والتقاط آلاف الصور ذات التعريض القصير في الثانية، والتي تتم معالجتها بعد ذلك بواسطة كاميرا متصلة، وفقًا للبيان.

وبشكل عام، يحجب ضوء الشمس الكواكب والنجوم والمجرات المعتمة، لذلك يقتصر عمل المراصد الأرضية على المشاهدة ليلاً، ومع ذلك باستخدام مرشحات النطاق العريض الخاصة مع تلسكوب هانتسمان، تمكن علماء الفلك من حجب معظم ضوء النهار مع السماح لأطوال موجية محددة من الأجرام السماوية بالمرور عبرها.

واختبر الباحثون طريقة الترشيح الخاصة بهم على تليسكوب هانتسمان المصغر أحادي العدسة لعدة أشهر لدراسة أوقات التعرض المثالية وتوقيت المراقبة والتتبع الدقيق للأهداف من خلال الاضطرابات الجوية.

وكان أحد أهداف الباحثين هو النجم العملاق الأحمر منكب الجوزاء، الذي يقع على بعد حوالي 650 سنة ضوئية من الأرض، وكان هذا النجم محط اهتمام مؤخرًا منذ أن أظهر تغيرًا مفاجئًا في السطوع في عام 2019.

ويشير هذا النشاط، الذي يُعتقد أنه نتيجة لطرد كتلة من المواد إلى الفضاء والتي شكلت سحابة غبار حجبت ضوء النجم مؤقتًا، إلى النجم يستعد للانفجار في السوبرنوفا.

قال لي سبيتلر، الباحث المشارك في الدراسة: هذا الاختراق يمهد الطريق لدراسات متواصلة وطويلة الأمد للنجوم مثل منكب الجوزاء أثناء خضوعها لثورانات قوية قرب نهاية حياتها، طاردة كميات هائلة من المواد النجمية في المراحل النهائية من الدورة الكونية للولادة الجديدة.

وقال مؤلف الدراسة الأخيرة والأستاذ المشارك في جامعة ماكواري في البيان: "يحب علماء الفلك عندما تتحول النجوم في درب التبانة إلى مستعرات أعظم، لأنها يمكن أن تخبرنا الكثير عن كيفية إنشاء العناصر في الكون".