شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Dragon Quest 3 HD-2D قادمة إلى Switch وXbox Series X/S وPS5 والكمبيوتر الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكشف Square Enix الكثير من المعلومات عن النسخة الجديدة من Dragon Quest 3 HD-2D منذ الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات، لكن الناشر كشف الآن عن المنصات التي ستأتي إليها، حيث ستتمكن من تشغيلها على Nintendo Switch وPlayStation 5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي (عبر Steam).

منذ أن بدأت Square Enix في استخدام تقنية HD-2D المميزة مع Octopath Traveller، قامت الشركة باستخدامها في سلسلة من ألعاب الفيديو، بما في ذلك تكملة تلك اللعبة، وTriangle Strategy، وLive A Live remake، ومشهد أوبرا Final Fantasy VI Pixel Remaster.

واستنادًا إلى العرض الترويجي لعام 2021، تم إعداد محرك HD-2D لمنح Dragon Quest 3 ترقية بصرية جادة، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من وصول اللعبة الأصلية في عام 1988.

وقد لا يكون الإصدار الجديد بعيدًا جدًا أيضًا، حيث اقترح الإعلان التشويقي أن النسخة الجديدة من Dragon Quest 3 HD-2D "تقترب" بعد عدة أشهر من تصريح منشئ السلسلة Yuji Horii بأنه كان يختبرها، ومع اقتراب مهرجان Summer Game Fest وجميع الأحداث المرتبطة به، يمكننا معرفة المزيد من التفاصيل حول النسخة الجديدة قريبًا جدًا.

وأصدرت Square Enix الإعلان التشويقي في Dragon Quest Day، الذي يصادف الذكرى السنوية لأول لعبة في السلسلة ظهرت لأول مرة في اليابان عام 1986، واغتنم Horii الفرصة لتقديم تحديث بسيط حول الإدخال الرئيسي التالي أيضًا.



كما أعلنت Square Enix عن Dragon Quest XII: The Flames of Fate في عام 2021، ولكن لا توجد علامة على تاريخ الإصدار حتى الآن، ومع ذلك، يريد Horii أن ترقى إلى مستوى تراث المبدعين الرئيسيين في Dragon Quest Akira Toriyama وKoichi Sugiyama.