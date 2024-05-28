شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز سيسمح قريبًا بالحصول على نص من صور أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتيح لك ميزة جديدة في Phone Link تحديد النص في الصور التي تمت مزامنتها من هاتف أندرويد الخاص بك، ولكنها ربما لا تكون بنفس جودة تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدمجة في هاتفك.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يتيح لك الإصدار القادم من Microsoft Phone Link تحديد النص ونسخه من داخل الصور التي تمت مزامنتها من هاتف Android الخاص بك، وهذه الميزة متاحة الآن في إصدارات Release Preview Insider، لذا من المفترض أن يتم طرحها للجميع قريبًا.



يتيح لك Phone Link (يُسمى Link to Windows على جانب الهاتف) مزامنة المكالمات والرسائل والإشعارات والصور، وإرسال هاتفك بالكامل، من هاتف Android إلى جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز.



كما أنه يعمل بطريقة محدودة مع أجهزة iOS، والتي تقوم فقط بمزامنة الإشعارات والرسائل والمكالمات عبر البلوتوث.



حصلت أداة القطع في Windows على استخراج النص في العام الماضي تقريبًا في نفس الوقت الذي حصل فيه Phone Link على إشعارات مشاركة الصور، لذلك كان من الممكن قليلاً استخراج النص من صور الهاتف باستخدام أداة القطع.



يوفر لك هذا التحديث مجرد خطوة ويتيح لك القيام بذلك داخل التطبيق، فإن الميزة موجودة في Phone Link .



كان التعرف الضوئي على الحروف (OCR) جيدًا، على الرغم من أنه ارتكب أخطاء أكثر من مستخرجات النصوص من أبل مع نفس الصورة لصفحة كتاب.

أما بالنسبة للمقاطع الأطول، ربما يكون من الأفضل لك تمكين النسخ واللصق عبر الأجهزة، واستخراج النص على هاتفك، وإرساله إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك بهذه الطريقة.