شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتغير مكان التطبيقات زى ما تحب.. تحديث جديد لهواتف أيفون مع نظام التشغيل iOS 18 المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مؤتمر WWDC 2024 الذى ستعقده أبل الشه المقبل، ويتزايد الترقب لظهور نظام التشغيل iOS 18 لأول مرة، حيث سيقام الحدث فى 10 يونيو، ويُشاع أن هذا التحديث هو "واحد من أكبر الإصلاحات في تاريخ iOS"، ومن المتوقع أن يغير تجربة أيفون، مع مجموعة من الميزات والتحسينات المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وإحدى التغييرات البارزة فى iOS 18 هى المرونة الجديدة فى ترتيب الشاشة الرئيسية، حيث أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن المستخدمين سيكونون قادرين على وضع التطبيقات في أي مكان على الشبكة، على غرار الطريقة التى يمكن بها وضع الأدوات حاليًا، ويتيح هذا التغيير تخطيطًا أكثر تخصيصًا للشاشة الرئيسية، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر فى كيفية تنظيم تطبيقاتهم.

ويقال أيضًا أن التحديث يقدم العديد من إمكانيات الذكاء الاصطناعى المتقدمة، ويتضمن ذلك القدرة على تحويل المذكرات الصوتية إلى نص، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتنقيح الصور، وتحسين سرعة وموثوقية نتائج بحث Spotlight بشكل كبير، وسيتلقى Safari تحسينات تجعل عمليات البحث على الويب أكثر كفاءة، وسيقدم النظام ردودًا ذكية لاقتراح ردود على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل، مما يؤدى إلى تبسيط الاتصالات.

كما يُقال إن التحديث سيقدم أيضًا ملخصات ذكية، وهى ميزة مصممة لتلخيص الإشعارات الفائتة والرسائل النصية الفردية وصفحات الويب والمقالات الإخبارية والمستندات والملاحظات والوسائط الأخرى، تهدف هذه الوظيفة إلى إبقاء المستخدمين على اطلاع أفضل وتحديثهم بطريقة أكثر كفاءة.