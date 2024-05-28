تكنولوجيا: هاتف vivo X200 أول الإصدارات القادمة بمعالج Dimensity 9400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة vivo في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف vivo X، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن vivo X200 سيكون من أول الإصدارات التي تنطلق بمعالج Dimensity 9400 في الأسواق.

قدمت شركة vivo سلسلة هواتف vivo X100 للأسواق خلال الفترة الماضية، ومن جديد تبدأ العملاق الصيني في العمل على تطوير جيل جديد من هذه السلسلة.

ولقد كشفت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Smart Pikachu” على منصة Weibo عن بعض التفاصيل حول هواتف vivo X200.

وتوضح التسريبات الجديدة أن هاتف X200 سيكون أول الإصدارات المميزة بمعالج Dimensity 9400 الذي ينطلق رسمياً من MediaTek خلال الفترة القادمة.

كما تشير التسريبات التي جاءت من “Smart Pikachu” إلى أن سلسلة هواتف vivo X200 ستأتي بكاميرة periscope محسنة، مع بطاريات بسعة كبيرة، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التسريبات لتأكيد هذه التفاصيل.

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