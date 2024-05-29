شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدرس إعادة تصميم شعار نماذج iPad القادمة.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أبل علي إعادة تصميم جهاز iPad، مع تغيير تجميلي صغير يؤثر على مظهر اللوحة الخلفية لنماذج الأجهزة اللوحية القادمة للشركة، حيث صرح أحد مصممي المنتجات في شركة كوبرتينو مؤخرًا لأحد المنشورات أن الشركة تدرس تبديل شعارها على اللوحة الخلفية إلى الاتجاه الأفقى، وذلك بسبب الاستخدام المتزايد لجهاز iPad في الوضع الأفقى، وتُظهر الإصدارات الحديثة من iPadOS أيضًا شعار الشركة فى الوضع الرأسى والأفقى عند تشغيل الجهاز، اعتمادًا على اتجاهه، وفقاً لموقع gadgets360.

أجرى موقع Numerama مؤخرًا مقابلة مع مصممة منتجات أبل Molly Anderson، التى قالت إن شعار أبل - الذى يظهر حاليًا بشكل مستقيم في الوضع الرأسي - يمكن تدويره فى النهاية بحيث يظهر فى وضع مستقيم عند استخدام الجهاز اللوحى فى الوضع الأفقى.

وقالت أندرسون: "نحن نفكر فى الأمر، لقد كان جهاز iPad منذ فترة طويلة منتجًا يمكن استخدامه في الوضع الرأسي، لكننا نستخدمه بشكل متزايد في الوضع الأفقي".

على الرغم من أن هذا ليس تأكيدًا رسميًا من شركة أبل بشأن خططها لتغيير موضع أو اتجاه شعارها على طرازات iPad القادمة، فمن النادر رؤية أحد موظفي أبل يدلي ببيان مثل هذا، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الردود يتم فحصها من قبل الشركة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن جميع أجهزة أبل اللوحية من الجيل الحالي - باستثناء iPad Mini - تحتوي الآن على كاميرا أمامية موجودة على الحافة الأطول للجهاز بحيث تتماشى مع وجه المستخدم عندما يكون في الوضع الأفقي، بالإضافة إلى إجراء مكالمات فيديو، يمكن للمستخدمين أيضًا توصيل جهاز iPad الخاص بهم بإحدى لوحات المفاتيح الخاصة بالشركة (أو خيارات الطرف الثالث) والتي من شأنها أيضًا وضع الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي.