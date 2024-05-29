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شكرا لقرائتكم خبر عن التقنيات بخدمة التنمية.. جوائز قمة مجتمع المعلومات تؤكد ريادة المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فازت المملكة بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS +20" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، وانعقدت أعمالها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك نظير تميز مشاريعها الابتكارية بعد منافستها مشاريع من أكثر من (193) دولة.
يؤكد فوز المملكة في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024، ريادة المملكة تقنياً في مجال البيانات والذكاء الاصنطاعي وذلك في إطار جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما يأتي التتويج العالمي في إطار جهود (سدايا) المستمرة في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتسخير الامكانات العالية لتحقيق التحول الرقمي بالمملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفازت المملكة بالجائزة العالمية من خلال مشروعات سدايا التي نافست 360 مشروعًا من 193 دولة، حيث تميزت سدايا ببنك البيانات الوطني ومنصة استشراف، ومبادرة برنامج إيلفيت ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزام المملكة بتوظيف التقنيات المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة.
"اليوم" تستعرض معلومات عن المشروعات الفائزة:
وتم دمج أكثر من 295 نظاما حكوميا ضخما في بحيرة البيانات، وأكثر من 250 نظاما حكوميا مضافا في فهرس البيانات، وأكثر من 400 خدمة مشاركة بيانات في سوق البيانات، وأكثر من 28 خدمة مشاركة بيانات لملف الأفراد الموحد في قناة التكامل الحكومية.
وتهدف لتطويع قدرات التحليل المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار في المملكة، والوصول إلى آفاق اقتصادية جديدة لتحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز نجاح برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
ويتيح وصول السيدات إليه ومن هنّ في مجالات التقنية والعلوم، والمهتمات بممارسة المهن في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بحيث يصبحن أكثر استعدادًا لمتابعة فرص العمل المتزايدة في هذا المجال،وخلال المرحلة الأولى تم تدريب ألف امرأة يمثلن 28 دولة.
كما تسهم في دعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة، ما ينعكس على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها المملكة للأفراد بما يضمن الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يؤكد فوز المملكة في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024، ريادة المملكة تقنياً في مجال البيانات والذكاء الاصنطاعي وذلك في إطار جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعييأتي حصول المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على جائزة دولية وشهادتي تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024، تتويجًا للرعاية والاهتمام الذي تحظى به سدايا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ للوصول بالمملكة للريادة العالمية في التقنيات المُتقدمة والبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما يأتي التتويج العالمي في إطار جهود (سدايا) المستمرة في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتسخير الامكانات العالية لتحقيق التحول الرقمي بالمملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفازت المملكة بالجائزة العالمية من خلال مشروعات سدايا التي نافست 360 مشروعًا من 193 دولة، حيث تميزت سدايا ببنك البيانات الوطني ومنصة استشراف، ومبادرة برنامج إيلفيت ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزام المملكة بتوظيف التقنيات المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة.
"اليوم" تستعرض معلومات عن المشروعات الفائزة:
بنك البياناتيهدف بنك البيانات الوطني إلى تعزيز عملية مشاركة البيانات في المملكة وتحسين جودة البيانات الوطنية والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، ويتألف البنك من عدة منتجات ومنصات رقمية، من أبرزها: بحيرة البيانات، ومعامل تحليل البيانات، وسوق البيانات، وفهرس البيانات الوطني، وبوابة البيانات المفتوحة.
وتم دمج أكثر من 295 نظاما حكوميا ضخما في بحيرة البيانات، وأكثر من 250 نظاما حكوميا مضافا في فهرس البيانات، وأكثر من 400 خدمة مشاركة بيانات في سوق البيانات، وأكثر من 28 خدمة مشاركة بيانات لملف الأفراد الموحد في قناة التكامل الحكومية.
منصة استشرافتعمل منصة استشراف على توظيف البيانات الضخمة وتحليلها في بنك البيانات الوطني، لدعم مختلف القطاعات الحكومية، والارتقاء بالمملكة كأحد الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتهدف لتطويع قدرات التحليل المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار في المملكة، والوصول إلى آفاق اقتصادية جديدة لتحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز نجاح برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
مبادرة برنامج إيليفيتمبادرة برنامج إيليفيت تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم الهادفة إلى تمكين المرأة في العالم من ممارسة وظائف جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الأسواق الناشئة من خلال تدريب أكثر من 25 ألف امرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويتيح وصول السيدات إليه ومن هنّ في مجالات التقنية والعلوم، والمهتمات بممارسة المهن في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بحيث يصبحن أكثر استعدادًا لمتابعة فرص العمل المتزايدة في هذا المجال،وخلال المرحلة الأولى تم تدريب ألف امرأة يمثلن 28 دولة.
مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعيتهدف المبادىء إلى الإسهام بتسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات أثناء مراحل دورة حياة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما تسهم في دعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة، ما ينعكس على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها المملكة للأفراد بما يضمن الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.