شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث تطبيق Outlook Lite يتيح لك قراءة وإرسال SMS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت في عام 2022، عن تطبيق Outlook Lite، وهو إصدار خفيف من تطبيق Outlook يستهدف الأسواق الناشئة، فيما أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أن تطبيق Outlook Lite يحصل على دعم للرسائل النصية القصيرة.



حيث سيسمح لك Outlook Lite الآن بإدارة رسائلك النصية القصيرة بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني، وتتيح هذه الإضافة للمستخدمين إدارة كل من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ضمن تطبيق واحد، بهدف مركزية قنوات الاتصال.

ويمكنك تنزيل تطبيق Outlook Lite المحدث من متجر Google Play، وبمجرد التنزيل، يمكنك العثور على رمز علامة التبويب السفلية المسمى "SMS"، اضغط عليه وامنح الأذونات المطلوبة لتنشيط ميزة الرسائل القصيرة داخل تطبيق Outlook Lite.



وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك استخدام تطبيق Outlook Lite لإرسال واستقبال رسائل SMS، وفي المستقبل، ستوفر مايكروسوفت الميزات التالية لجعل تجربة الرسائل النصية القصيرة هذه أفضل للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.