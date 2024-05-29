شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق OLED MacBook Pro فى عام 2026.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تقدم شركة أبل أجهزة MacBook Pro جديدة تتميز بشاشات OLED في عام 2026، حسبما تزعم شركة أبحاث السوق Omdia، ووفقًا لتتبع توقعات الطلب على المدى الطويل من Omdia، أن ينمو الطلب على شاشات OLED في الأجهزة المحمولة بنسبة 37% من عام 2023 إلى 2031، ويعكس هذا النمو الكبير تحولًا كبيرًا حيث تقوم العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك أبل، بدمج لوحات OLED بشكل متزايد في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية المتطورة الخاصة بهم.

قال ريكي بارك، كبير المحللين الرئيسيين في ممارسة أبحاث العرض في Omdia: "من المرجح جدًا أن تقوم أبل بدمج OLED في طرازات MacBook Pro الخاصة بها في وقت مبكر من عام 2026، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في الطلب على OLED داخل سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومن المحتمل أن يصل إلى أكثر من 60 مليون وحدة بحلول عام 2031.

يمكن لألواح OLED التحكم بشكل فردي في كل بكسل، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج ألوان أكثر دقة ولون أسود أكثر عمقًا مقارنة بتقنيات العرض الشائعة الأخرى، كما أنها توفر تباينًا فائقًا وأوقات استجابة أسرع وزوايا رؤية أفضل ومرونة أكبر في التصميم.

من المتوقع أن يؤدي تحرك أبل لتقديم شاشات OLED على iPad Pro لأول مرة إلى زيادة الطلب على أجهزة OLED اللوحية ثلاث مرات في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإدخال تقنية العرض OLED إلى معظم تشكيلة الأجهزة اللوحية، بما في ذلك iPad mini وiPad Air، وأن يؤثر هذا القرار على استراتيجيات اعتماد شاشات OLED الخاصة بالمنافسين وأن يزيد الطلب على شاشات OLED الخاصة بالأجهزة اللوحية ليتجاوز 30 مليون وحدة بحلول عام 2029.

ادعى تقرير صدر الأسبوع الماضي أن سامسونج بدأت في تطوير لوحة عرض OLED جديدة مقاس 8 بوصات لجهاز iPad mini، وتوقع التقرير نفسه أن تقوم شركة أبل بتحديث iPad mini و‌iPad Air بتقنية OLED في عام 2026، وفي العام الماضي، ترددت شائعات عن أن سامسونج تستثمر 3.14 مليار دولار في منشأتها في Asan، كوريا الجنوبية لإنتاج لوحات OLED لشاشات 14 و16 بوصة القادمة.