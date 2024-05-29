شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد تنبيهات جوجل فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث تنبيهات جوجل Google Alerts بشكل استباقى فى الويب عن مصطلحات محددة قمت بتحديدها وتقدم لك المحتوى ذى الصلة بقدر ما تريد، سواء كان ذلك مرة واحدة يوميًا، أو مرة واحدة فى الأسبوع، أو بمجرد ظهور مصطلح البحث هذا فى نافذة جديدة، سواء مقالة أو مشاركة مدونة أو فى وصف بعض محتويات الفيديو الجديدة.

أطلقت جوجل خدمة Google Alerts فى عام 2003 بعد أن قدم أحد مهندسى الشركة الأوائل، Naga Kataru، بتقديم الفكرة مباشرة إلى مؤسسى الشركة، الكلمات الرئيسية الأولى التى تم استخدامها لاختبار التنبيهات كانت "Google" و"Larry Page".



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد كيفية إعداد تنبيهات جوجل:

لإعداد تنبيه جوجل، تأكد أولاً من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، ثم انتقل إلى صفحة تنبيهات جوجل، والتي هي ببساطة /alerts

1. اكتب مصطلح البحث الذي تريد متابعته في الشريط المكتوب عليه "إنشاء تنبيه حول..." وابحث عنه، على سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بأخبار تخفيض الوظائف في مجال التكنولوجيا، فقد ترغب في إنشاء تنبيه حول "تسريح العمال في جوجل".

2. اضغط فوق المربع الأزرق الذي يقرأ "إنشاء تنبيه".

لقد قمت للتو بإنشاء تنبيه جوجل، يمكنك الوصول إلى تنبيهاتك وتعديلها من الصفحة الرئيسية لتنبيهات جوجل أو عبر التنبيهات التي يرسلها إلى صندوق بريدك الإلكتروني.

على الرغم من أن Google Alerts ليس لديها تطبيق مخصص خاص بها، فلا يزال بإمكانك إعداد التنبيهات بنفسك على جهاز iPhone أو أي هاتف ذكي آخر، ما عليك سوى زيارة صفحة تنبيهات جوجل باستخدام متصفح هاتفك واتباع الخطوات المذكورة أعلاه.

إذا كنت تتوقع ظهورك في الأخبار في أي وقت قريب، فقد ترغب في التفكير في إعداد تنبيه جوجل لاسمك.