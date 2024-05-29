شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تخطط لتقديم مساعد Ask Photos الجديد للصور وكيفية عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي عبر خط إنتاجها وتطبيقاتها، خلال مؤتمر المطورين السنوي I/O 2024، وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن مجموعة من الميزات لتحسين تطبيقاتها، بما في ذلك Workspace والصور والمستندات، وإحدى هذه الميزات هى ميزة Ask Photos لصور جوجل، وتم تصميم ميزة الذكاء الاصطناعى الجديدة هذه، المدعومة بنموذج Gemini AI المتقدم للشركة، لتحويل كيفية تفاعل المستخدمين مع مجموعات الصور الخاصة بهم، مما يوفر طريقة أكثر سهولة للمستخدمين للتفاعل مع صورهم المحفوظة في مساحة الصور، وفقاً لموقع indiatoday.

وفقًا لشركة جوجل، يقوم مستخدموها بتحميل أكثر من 6 مليارات صورة يوميًا على تطبيق الصور الخاص بها، لتحسين تجربة المستخدم، تقدم الشركة بالفعل مجموعة من الميزات بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Magic Editor، ومع ذلك، عندما يقوم المستخدمون بتوسيع معرض الصور الخاص بهم، غالبًا ما يجدون صعوبة في العثور على صور معينة، ولمساعدة المستخدمين على التعامل مع معرض الصور الكبير الخاص بهم، ستسمح ميزة Ask Photos الجديدة للمستخدمين بتجاوز التمرير الشامل ومجموعات الكلمات الرئيسية عن طريق طرح استعلامات اللغة الطبيعية ببساطة، على سبيل المثال، طلب مثل "أرني أفضل صورة من كل حديقة وطنية قمت بزيارتها" سيدفع الذكاء الاصطناعي إلى تقديم الصور ذات الصلة، مما يسهل تحديد موقع الذكريات العزيزة.

تشبه هذه الميزة مساعدة Google أو مساعدة Gemini، ولكنها مخصصة لتطبيق الصور، وتعمل مساعدة Ask Photos على تعزيز إمكانات Gemini متعددة الوسائط لفهم الاستفسارات الأكثر تعقيدًا والرد عليها، ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة تفصيلية حول صورهم ومن ثم يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل السياق والموضوع في الصور، وتحديد عناصر مثل الزخارف أو تصميمات الكعك، لتقديم إجابة شاملة.

كيف تعمل ميزة "اسأل الصور":

وبتفاصيل أكثر حول كيفية عمل الميزة، توضح جوجل أنه عندما يطرح المستخدم استعلامًا، يفسر Ask Photos أولاً القصد من وراء السؤال، ثم يبدأ البحث من خلال مجموعة صور المستخدم باستخدام نظام استرجاع قائم على المتجهات والذي يتفوق في فهم مفاهيم اللغة الطبيعية، مثل "شخص يبتسم أثناء ركوب الدراجة".

بعد تفسير مساعدة الذكاء الاصطناعي، ابحث عن النتائج لتحديد الصور الأكثر صلة بالموضوع، وتسلط جوجل الضوء على أن إمكانيات Gemini AI تساعد على فهم سياق كل صورة وحتى قراءة أي نص داخل الصور إذا لزم الأمر، ويقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك باختيار الصور المناسبة ويضع إجابة مفيدة على الاستعلام.

تلاحظ جوجل أنه إذا قام المستخدمون بتصحيح إجابة أو تقديم معلومات إضافية، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يتذكر هذه التفاصيل للتفاعلات المستقبلية، مما يعمل باستمرار على تحسين دقتها وفائدتها.

ومع ذلك، مع ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه، أصبحت خصوصية المستخدم في دائرة الضوء، وفي معرض معالجة سوء الاستخدام المحتمل وسلامة المستخدم، تشير جوجل إلى أن الشركة ملتزمة بحماية هذه البيانات، ولا يتم استخدام البيانات الشخصية في صور جوجل مطلقًا لأغراض إعلانية، ولا تتم مراجعة محادثات المستخدم وبياناته داخل Ask Photos من قبل البشر إلا في حالات نادرة لمعالجة إساءة الاستخدام أو الأذى، علاوة على ذلك، تضمن جوجل عدم تدريب أي منتجات ذكاء اصطناعي توليدية خارج صور جوجل، بما في ذلك نماذج ومنتجات Gemini الأخرى، على هذه البيانات الشخصية، وتتم حماية جميع البيانات الموجودة في صور جوجل من خلال إجراءات أمنية رائدة في الصناعة.

متى يأتى تطبيق Ask Photos للمستخدمين



تمامًا مثل معظم ميزات جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعد ميزات Ask Photos الجديدة ميزة تجريبية سيبدأ طرحها في الأشهر المقبلة، وتقول جوجل إنه مع توفر هذه الميزة، ستطلق الشركة أيضًا إمكانات إضافية تعمل على تعزيز وظائف الميزة، وتشجع جوجل المستخدمين على تجربة المساعد الجديد وتقديم التعليقات للمساعدة في تحسين الميزة وتحسينها بينما يواصلون تطوير الفصل التالي من صور جوجل.