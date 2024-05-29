شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر من أدوات حظر الإعلانات.. يوتيوب يتخطى مقاطع الفيديو حتى النهاية لمستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأشهر القليلة الماضية، اتخذ يوتيوب إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات، مما أدى إلى بعض التجارب المحبطة، ففي البداية، بدأ موقع يوتيوب في عرض رسائل تطلب من المستخدمين تعطيل أدوات حظر الإعلانات الخاصة بهم.

وإذا تم تجاهل هذه المطالبات، فإنها تمنع تشغيل مقاطع الفيديو، مما يدفع الكثيرين إما إلى إلغاء تثبيت أدوات حظر الإعلانات الخاصة بهم أو البحث عن حلول ذكية.

ومع ذلك، ظهرت مشكلة جديدة هذا الأسبوع: يتم تخطي مقاطع فيديو يوتيوب فجأة حتى النهاية للعديد من المستخدمين الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات، وبغض النظر عما إذا كنت تبدأ الفيديو من جديد أو تعيد تشغيله، فإنه ينتقل مباشرة إلى النهاية على الفور تقريبًا، ويبدو أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل خاص على المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أداة حظر الإعلانات، وعند تعطيل أداة حظر الإعلانات، يتم تشغيل مقاطع الفيديو بشكل طبيعي دون أي انقطاع.

لا يحدث هذا السلوك الغريب عند بدء تشغيل مقطع فيديو فحسب، حيث أبلغ المستخدمون أنه حتى محاولة التخطي إلى جزء معين من الفيديو يؤدي إلى تحميل لا نهاية له، وقد دفع هذا الكثيرين إلى الاعتقاد بأن موقع يوتيوب يقوم بذلك عن عمد لتثبيط استخدام أدوات حظر الإعلانات، إنها نظرية معقولة، ولكن هناك أيضًا احتمال أن تكون المشكلة ناجمة عن أداة حظر الإعلانات نفسها.

في وقت سابق من هذا العام، تسبب خطأ في AdBlock في تحميل مقاطع الفيديو ببطء ووضع ضغط إضافي على الأجهزة التي تعمل على يوتيوب، وفي ذلك الوقت، اتهم العديد من المستخدمين موقع يوتيوب بالمسؤولية عن المشكلة، ومن المثير للاهتمام أن معظم المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة الأخيرة يبدو أنهم يستخدمون AdBlock، في حين أن أولئك الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات الأخرى لا يبلغون عن نفس السلوك.

وهناك بعض التقارير المحدودة جدًا عن حدوث ذلك بدون أداة حظر الإعلانات أيضًا، لكنها أقلية متطرفة، وبالنسبة للمستخدمين الذين يواجهون هذه المشاكل، فإن الإحباط واضح، يمكن أن يؤدي تخطي مقاطع الفيديو حتى النهاية أو التعثر في حلقات تحميل لا نهاية لها إلى جعل النظام الأساسي غير قابل للاستخدام تقريبًا.

ويجبر هذا الموقف المستخدمين إما على تعطيل أدوات حظر الإعلانات الخاصة بهم، أو المساس بتجربة المشاهدة مع الإعلانات، أو التبديل إلى أداة حظر إعلانات مختلفة لا تسبب هذه المشكلات.

وحتى الآن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان موقع يوتيوب يسبب هذه المشكلة عمدًا أم أنها مشكلة تتعلق بأدوات حظر إعلانات محددة، ما هو واضح هو أن المستخدمين عالقون في وسط هذه المعركة بين يوتيوب وبرامج حظر الإعلانات، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة معطلة، في الوقت الحالي، يبدو أن تعطيل أداة حظر الإعلانات هو الحل الأكثر فعالية، ولكن سيحتاج المستخدمون إلى البقاء في حالة تأهب لأية تحديثات أو إصلاحات قد تعالج المشكلة في المستقبل.