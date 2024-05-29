شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتخلص من إزعاج تنبيهات جوجل لك بعد الانتهاء من استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن تنبيهات جوجل Google Alerts لا تزال موجودة بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، فقد أثار البرنامج انتقادات من المستخدمين بمرور الوقت، قال المستخدمون إن التنبيهات محدودة جدًا أو غير دقيقة أو غير ذات صلة، وظهرت العشرات من شركات مراقبة الوسائط، مثل Awari، وMeltwater، وTalkwalker، وMuck Rack، وCision، وProwly، فى العقد الماضى لتقديم بدائل لتنبيهات جوجل.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم كيفية حذف تنبيه جوجل بعد الانتهاء من استخدامه، حتى لا تصلك تنبيهات عن شيء أصبحت غير مهتم به.

1. انتقل إلى صفحة تنبيهات جوجل الخاصة بك.

2. حدد موقع أيقونة سلة المهملات الموجودة على يمين التنبيه الذى تريد حذفه واضغط فوقه.

سينبثق شريط مهام في أعلى الصفحة مكتوب عليه "تم حذف التنبيه الخاص بك ويمنحك خيار "التراجع" عن هذا الإجراء أو "رفض" التنبيه، مما يؤدي إلى حذفه نهائيًا.