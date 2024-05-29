شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟..مايكروسوفت تسهل عليك مشاركة الملفات باستخدام Phone Link على Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نظام التشغيل الشهير Windows 11 على تغيير بسيط يسهل عليك مشاركة الملفات باستخدام Phone Link، فيمكنك أن ترى زر "My Phone" الجديد لمشاركة المحتوى على هواتف Android وiOS عند الضغط فوق قسم المشاركة القريب.

وفقا لما ذكره موقع " mspoweruser"، فإن التغيير يشير إلى أن مايكروسوفت تجعل التكامل بين الهاتف واللاب توب يبدو أسهل من أي وقت مضى، حيث لم يكن بإمكانك رؤية خيار Phone Link بجوار التطبيقات الأخرى إلا عند الضغط فوق خيار "المشاركة باستخدام".

وصل تطبيق Phone Link منذ سنوات مضت منذ Windows 10، لكن مؤخرا شهد برنامج المزامنة الكثير من التحسينات، ويذكر أن مايكروسوفت أضافت مؤخراً خياراً لإضافة استخراج النص من الصور، إلى جانب ميزات أخرى تم الإعلان عنها مؤخراً.

ولم تكن هناك أى تحديثات لقنوات Canary وقنوات Dev، وهو أمر غريب بالنظر إلى عدد مرات طرح الإصدار التجريبي من Windows 11 لهذه القنوات.