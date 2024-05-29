شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 إيميلات مريعة من رؤساء شركات التكنولوجيا لموظفيهم.. هل تخاف من مديرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقيقة لا يمكن إنكارها، أنه كان لدينا جميعًا رئيس (أو اثنان) أخافنا، إنه شئ أساسي، لكنه قد يظل مثيرًا للقلق بالنسبة لأولئك الذين لم يتعاملوا معه من قبل، فعلى سبيل المثال، قد يشعر الموظفون في شركة ميتا بالقلق المخيف من رئيسهم بعد أن انتشرت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة حديثًا من مارك زوكربيرج هذا الأسبوع، وفيما يلي نعرض بعض رسائل البريد الإلكتروني الوحشية التي أرسلها هؤلاء الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا إلى موظفيهم.

مارك زوكربيرج

في عام 2010، أرسل للموظفين رسالة بالبريد الإلكتروني بعنوان "الرجاء الاستقالة" بعد تسرب معلومات غير دقيقة حول منتجات فيسبوك إلى الصحافة، وذكرت صحيفة نيويورك بوست: "أطلب من كل من سرب هذا الأمر أن يستقيل على الفور"، "إذا كنت تعتقد أنه من المناسب تسريب معلومات داخلية، فيجب عليك المغادرة. وإذا لم تستقيل، فمن المؤكد أننا سنكتشف هويتك على أي حال".

إيلون ماسك

يعتبر Elon Musk أكثر وضوحًا بعض الشيء، فبينما حاول العديد من المديرين التنفيذيين إعادة موظفيهم إلى المكتب بعد جائحة كوفيد-19، أعطى " ماسك " موظفيه في شركة Tesla المزيد من التعليمات المباشرة للعودة إلى المكتب.

وكتب ماسك في رسالة بالبريد الإلكتروني في عام 2022: "يجب على أي شخص يرغب في العمل عن بعد أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع (أعني الحد الأدنى) أو يغادر تسلا، وهذا أقل مما نطلبه من عمال المصنع"، بحسب سي إن إن. "إذا لم تحضر، سنفترض أنك استقالت".

جيف بيزوس

عندما كان مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، يشغل منصب الرئيس التنفيذي، كان يترك علامة استفهام واحدة تعبر عن عدم رضاه عن فريقه، حيث قال في عام 2018 إنه استخدم هذا التكتيك عندما تلقى رسائل بريد إلكتروني من عملاء مستائين.

وقال بيزوس: "أرى معظم رسائل البريد الإلكتروني هذه، أراها، وأرسلها إلى المديرين التنفيذيين المسؤولين عن المنطقة مع علامة استفهام"، مضيفًا أنها كانت اختصارًا لـ "هل يمكنك النظر في هذا؟ لماذا هذا؟" يحدث؟"

تيم كوك

كما اتخذ تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، نبرة حادة مع الموظفين، حسبما تظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة في عام 2021، حيث وبخ كوك موظفيه عبر البريد الإلكتروني بعد تسرب محتويات اجتماع داخلي إلى الصحافة، حسبما أفاد موقع The Verge.

وكتب كوك بعد الحادث: "كما تعلمون، نحن لا نتسامح مع الكشف عن المعلومات السرية"، وأضاف "نعلم أن المسربين يشكلون عددا قليلا من الأشخاص، ونعلم أيضا أن الأشخاص الذين يسربون معلومات سرية لا ينتمون إلى هنا".

آندي جاسي

أعطى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، تعليمات صارمة لموظفيه بشأن العودة إلى المكتب، وأبلغهم بأن وظائفهم على المحك، وقال في عام 2023: "لقد فات وقت الاختلاف والالتزام، وإذا لم تتمكن من الاختلاف والالتزام، فأنا أتفهم ذلك أيضًا، لكن ربما لن ينجح الأمر معك في أمازون لأننا نعود إلى المكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، وليس من الصواب أن يتواجد جميع زملائنا في الفريق ثلاثة أيام في الأسبوع وأن يرفض الناس القيام بذلك".



