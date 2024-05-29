شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تجربة Sticky Notes الجديدة لجميع مستخدمى ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت مبكر من هذا العام أعلنت مايكروسوفت عن طرح تجربة Sticky Notes الجديدة لـ Microsoft 365 Insiders، إلا أن الشركة أعلنت اليوم أن تجربة Sticky Notes الجديدة هذه يتم طرحها الآن لجميع مستخدمي ويندوز في جميع أنحاء العالم.

ويتكامل تطبيق Sticky Notes الجديد مع OneNote، ما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملاحظات مباشرة من تطبيق OneNote على ويندوز، وهذا أيضًا يلغي الحاجة إلى تطبيق Sticky Notes منفصل لتقديم تجربة موحدة لتدوين الملاحظات.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين إنشاء ملاحظات أو التقاط لقطات شاشة بسرعة بنقرة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، يلتقط التطبيق تلقائيًا المعلومات المصدر لنافذة التطبيق حيث يتم تدوين الملاحظة، مما يسهل الرجوع إليها لاحقًا.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق Sticky Notes الجديد من خلال قائمة ابدأ في ويندوز، أو تثبيته على شريط المهام للوصول السريع، أو استخدام اختصار لوحة المفاتيح Win + Alt + S لتشغيل أسرع، ويمكنك أيضًا الوصول إلى Sticky Notes عبر تطبيقات OneNote Android وiOS للأجهزة المحمولة.

تتوفر تجربة Sticky Notes الجديدة للمستخدمين الذين يستخدمون ويندوز 10 الإصدار 1903 (SDK 18362) أو الأحدث، ولديهم OneNote for ويندوز الإصدار 2402 أو الأحدث.