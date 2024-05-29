شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل جوجل لمستخدمى أندرويد تتلقى بعض صور GIF مشوهة من أجهزة iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأسابيع الأخيرة، تحولت صور GIF التي أرسلها مستخدمو iPhone إلى أجهزة أندرويد التي تشغل Google Chat إلى صور ثابتة مشوهة، وفقاً لموقع 9to5google.

تمت مواجهة هذه المشكلة على هواتف Pixel وهواتف أندرويد الأخرى، وتم إرسال جميع ملفات GIF عبر الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة بواسطة مالكي iPhone.

في حين أن عدد كبير من مستخدمي أندرويد أبلغوا عن هذه المشكلة، إلا أنه لا تتأثر كل محادثة بين iPhone أندرويد، وتظهر بعض ملفات GIF اليوم بشكل طبيعي في رسائل جوجل، وفي الوقت نفسه، وصفت إحدى الحالات كيف واجهوا هذه المشكلة، لكن مستخدمي أندرويد الآخرين في نفس الدردشة الجماعية تلقوا صور GIF من مالكي iPhone دون مشكلة.

نظرًا للنطاق الواسع من الأجهزة وشركات الاتصالات، فمن غير المرجح أن تكون مشكلة في نظام التشغيل أندرويد، ومن الممكن أن تكون هناك مشكلة في تطبيق رسائل جوجل، وعلى هذا النحو، فإن نظام iOS هو السبب الأكثر احتمالاً، قد يكون هناك خطأ في الضغط أو العرض.

زادت التقارير حول مشكلة GIF المشوهة لـ iPhone في منتصف شهر مايو، على الرغم من أن بعض مستخدمي أندرويد يقولون إنها كانت تحدث قبل بضعة أسابيع من ذلك.

تأتي هذه المشكلة قبل عمل أبل على اعتماد RCS على iPhone، ونتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، ومن المفترض أن يصل الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 18 الشهر المقبل في مؤتمر WWDC 2024.