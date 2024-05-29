تكنولوجيا: مؤتمر ابل WWDC 2024 ينطلق بشكل رسمي في 10 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت عملاق التكنولوجيا ابل يوم 10 من شهر يونيو المقبل لإنطلاق مؤتمر المطوريين WWDC 2024، والذي تكشف فيه ابل عن التحديثات الجديدة من أنظمة التشغيل.

ينطلق مؤتمر ابل للمطوريين للعام 2024 يوم 10 من يونيو المقبل، ويستمر الحدث حتى 14 من يونيو، على أن يعقد الحدث في Apple Park في كاليفورنيا.

ومن المتوقع أن تكون تقنية الذكاء الإصطناعي المحور الرئيسي لفعاليات WWDC 2024، والتي تدعم تحديثات ابل القادمة iOS 18، وiPadOS 18، و tvOS 18، وmacOS 15 إلى جانب watchOS 11.

أيضاً من المتوقع أن تكشف ابل عن تحديث visionOS 2 الجديد لنظام تشغيل نظارة Apple Vision Pro للواقع المختلط.

كما تشير التوقعات إلى أن ابل ستكشف عن بعض الأجهزة الجديدة خلال الحدث، ومن بين الأجهزة المتوقعة الكشف عنها Mac Mini الذي يأتي برقاقة M3.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل ستعمل على دمج روبوت جوجل Gemini AI مع مساعد Siri الرقمي في تطبيقات هواتف iPhone.

أيضاً أشارت بعض التفاصيل الأخرى إلى أن تحديث iOS 18 سيقدم للمستخدمين دعم لترتيب التطبيقات في الواجهة بالشكل المفضل، مع دعم RCS في تطبيق Messages.

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