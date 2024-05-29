تكنولوجيا: ابل تستعد لبدء الإنتاج الضخم لتكوينات هاتف iPhone 16 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التفاصيل عن إنتهاء ابل من تطوير هاتف iPhone 16 Pro، على أن تبدأ سلاسل توريد ابل في الإنتاج الضخم لتكوينات هذا الإصدار قريباً.

أكد تقرير جديد على إستعداد شركتي Samsung Display وLG Display للإنتاج الضخم لشاشات OLED المطورة لهاتف iPhone 16 Pro المرتقب من ابل.

ولقد تمت الموافقة بالفعل على إنتقال هاتف iPhone 16 Pro إلى مرحلة الإنتاج، على أن يتضمن هذا الإصدار ترقيات في التصميم والشاشة.

من جانب أخر كانت شركة Samsung Display قد حصلت على ترخيص إنتاج شاشات OLED لهواتف iPhone 16 و iPhone 16 Pro، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستحصل على ترخيص إنتاج شاشات Plus وPro Max قريباً.

وتقدم ابل هاتف iPhone 16 Pro ببعض الترقيات الأخرى مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro، حيث يتميز الإصدار الجديد بحواف نحيفة في محيط الشاشة بسمك أقل من 1.5مم، لذا من المتوقع أن يأتي إصدار Pro بأنحف إطار للشاشة قدم في هواتف الأيفون حتى الآن.

ولقد انطلق هاتف iPhone 15 Pro بإطار مميز بسماكة 1.5مم، بينما تميز إطار iPhone 14 Pro بسماكة 2.2مم، لذا تستمر ابل في تضيق حواف الشاشة في الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

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