شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تضغط على تيك توك وميتا وX لحذف المنشورات المعادية لليهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت بلومبرج نيوز أن إدارة بايدن تحث شركات التكنولوجيا الكبرى على تكثيف الجهود للحد من المحتوى المعادي للسامية على منصاتها.

اجتمع تيك توك وX مع المبعوثة الأمريكية الخاصة ديبورا ليبستات لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، وطلبت ليبستادت من كل شركة تعيين عضو في فريق السياسات لمعالجة المشكلة وإجراء تدريب للشخصيات الرئيسية لتحديد معاداة السامية والإبلاغ علنًا عن الاتجاهات في المحتوى المعادي لليهود، وفقاً لرويترز.

وقال متحدث باسم تيك توك: "لقد رحبنا بهذا الاجتماع ويسعدنا أن نجتمع معًا لمشاركة الحقائق حول الخطوات المستمرة التي تتخذها تيك توك بشأن هذه القضية المهمة ومواصلة التعلم من الخبراء في الغرفة".

شهدت البلدان في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا في معاداة السامية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته جماعة حماس على جنوب إسرائيل والقصف اللاحق لقطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت ليبستادت لبلومبرج نيوز إن الشركات لم توافق بعد على التحركات الطوعية، لكن الإدارة تأمل في أن تتحرك قريبًا.



وأضاف ليبستادت أن الإدارة تطلب أيضًا تدريب الموظفين من أجل المساعدة في تحديد المزيد من الرسائل المعادية للسامية الضمنية على منصات الإنترنت والتمييز بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية والكراهية الموجهة لليهود.