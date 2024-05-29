شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نفيديا تهدد عرش أبل.. 100 مليون دولار فقط تفصل تفوق القيمة السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم شركة نفيديا حوالى 6% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع أمس الثلاثاء، مما يجعل القيمة السوقية لأسهم شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي بعيدة بحوالي 100 مليار دولار فقط عن تجاوز أبل، وفقاً لرويترز.

آخر تداول لسهم شركة نفيديا عند 1128 دولارًا، وصلت القيمة السوقية لشركة Nvidia إلى 2.8 تريليون دولار، مقارنة بقيمة سوقية قدرها 2.9 تريليون دولار لشركة أبل، وهي ثاني أكبر شركة من حيث القيمة في وول ستريت بعد مايكروسوفت.

ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 13% تقريبًا منذ أن توقعت إيرادات الربع الثاني أعلى من توقعات وول ستريت الأسبوع الماضي وأعلنت عن تقسيم الأسهم، الأمر الذي أثار حماس المستثمرين مع استمرارهم في الرهان.

تضاعفت أسهم الشركة حتى الآن هذا العام بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي، وأعلنت شركة Nvidia، التي كانت واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، عن قفزة خمسة أضعاف في الإيرادات في قطاع مراكز البيانات الخاصة بها الأسبوع الماضي حيث يصطف العملاء للحصول على رقائقهم عالية الأداء.

قال دان كواتسوورث، محلل الاستثمار في شركة AJ Bell عندما سئل عن ارتفاع السهم: "الأعمال تسير بشكل جيد للغاية، وهناك الكثير من الفرص لمواصلة النمو، ولا يزال موضوع الذكاء الاصطناعي له أقدام".

تعتبر شركة أبل منذ فترة طويلة من الأسهم التي لا بد من امتلاكها في وول ستريت، إلا أن أداء شركة أبل كان أقل من أداء شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت حوالي 2٪ هذا العام حيث تعاني من ضعف الطلب على iPhone والمنافسة الشديدة في الصين.

تفوقت مايكروسوفت على شركة آبل باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم في وقت سابق من هذا العام، حيث تسابقت أمام شركات التكنولوجيا الأخرى بسبب المكاسب التي حققتها الاستثمارات المبكرة في الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.

وانخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 0.4% أمس الثلاثاء، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ 3.1 تريليون دولار.

وكانت شركة آبل أيضًا أبطأ في طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يمكنه توليد استجابات شبيهة بالاستجابة البشرية للمطالبات المكتوبة، مقارنة بمنافسيها مثل مايكروسوفت وجوجل، اللتين تنسجانها في المنتجات.