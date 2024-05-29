شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كل العيون على رفح".. حملة انستجرام تتجاوز 40 مليون مشاركة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العديد من مستخدمي منصة انستجرام وبعض المشاهير حول العالم، صورة تعرض صفوف منظمة من الخيام على مسافة بعيدة على أرض متربة، توسطها هياكل بيضاء مكتوب عليها عبارة "كل العيون على رفح"، ويظهر خلال الدعوة للمشاركة عدد الأشخاص الذين أضافوها إلى قصصهم، والذي تجاوز أكثر من 40 مليون مشاركة حتي الان.

انتشرت هذه الحملة بعد غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قُتل فيها ما لا يقل عن 45 شخصًا، وأظهرت لقطات، انتشال العديد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة، ويظهر في أحد مقاطع الفيديو رجل يحمل جثة طفل مقطوع الرأس.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الأسبوع الماضي إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس غارات جديدة على خيام تؤوي نازحين بالمنطقة الإنسانية المخصصة في المواصي غربي رفح مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وجاء الهجوم بعد يومين من قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين في شمال غرب رفح تسبب باندلاع حريق، وباستشهاد 45 شخصا، وجرح 249 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.