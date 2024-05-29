تكنولوجيا: منظمة Internet Archive تتصدى لهجمات DDoS لعدة أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا لم تتمكن من الوصول إلى Internet Archive وجهاز Wayback الخاص به خلال الأيام الماضية، فذلك لأن موقع الويب تعرض للهجوم.

في الواقع، أعلنت المنظمة غير الربحية أنها حاليًا في “يومها الثالث لدرء هجوم إلكتروني متقطع لـ DDoS” في منشور بالمدونة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى بالولايات المتحدة، نشرت المنظمة على موقع X أن معظم خدماتها غير متاحة بسبب قيام جهات فاعلة سيئة بضرب موقعها الإلكتروني بـ “عشرات الآلاف من طلبات المعلومات المزيفة في الثانية“.

وحذرت المنظمة صباح الثلاثاء من أنها “لا تزال تعاني من انقطاع الخدمة” لأن المهاجمين لم يتوقفوا عن استهدافها.

ومع ذلك، يبدو أن بيانات موقع الويب لم تتأثر، ولا يزال بإمكانك البحث عن محتوى الصفحات السابقة كلما أمكنك الوصول إليها.

وقال بروستر كاهلي، مؤسس Internet Archive، في بيان: “لحسن الحظ أن المجموعات آمنة، لكننا نأسف لأن الهجوم حجب الخدمة وجعلنا غير متصلين بالإنترنت بشكل متقطع خلال الأيام الثلاثة الماضية“.

واضاف: “بدعم من الآخرين والعمل الجاد للموظفين، نقوم بتعزيز دفاعاتنا لتوفير وصول أكثر موثوقية إلى مكتبتنا. والجديد هو أن هذا الهجوم كان مستمرًا ومؤثرًا ومستهدفًا وقابلاً للتكيف“.

لم يتم تحديد بعد مصدر الهجمات، لكن المنظمة تحدثت عن كيفية استهداف المكتبات والمؤسسات المماثلة بشكل متكرر هذه الأيام.

إحدى المؤسسات التي ذكرتها كانت المكتبة البريطانية التي تم احتجاز نظام معلوماتها عبر الإنترنت كرهينة للحصول على فدية من قبل مجموعة من المتسللين العام الماضي. وتحدثت أيضًا عن كيفية مقاضاتها من قبل صناعات نشر الكتب والتسجيل الأمريكية، التي تتهمها بانتهاك حقوق الطبع والنشر.

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