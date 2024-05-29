تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات معالج Dimensity 9400 القادم من MediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات معالج Dimensity 9400 القادم من MediaTek والذي يرتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر.

تقرير جديد نشر من موقع “Digital Chat Station” أكد على أن شركة MediaTek تستعد لإطلاق إصدار جديد من المعالجات المميزة الذي يأتي بعلامة Dimensity 9400 التجارية، ولقد أوضح التقرير أن هذا الإصدار ينطلق بشكل رسمي في الربع الأخير من هذا العام.

ولقد رصد معالج Dimensity 9400 بنموذج رقم MT6991، على أن يأتي المعالج بعملية تصنيع TSMC بالجيل الثاني من دقة تصنيع 3 نانومتر بعقدة N3E.

كما تشير التسريبات إلى أن معالج Dimensity 9400 يدعم إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 34%، من جانب أخر يأتي هذا الإصدار بالأنوية الكبيرة التي قدمت في الإصدار السابق.

ويضم المعالج أنوية Cortex-X5 المميز بسرعة 3.4 GHz، مع توقعات بتعزيز سرعة الأنوية في النموذج النهائي للمعالج.

أيضاً يضم المعالج 3 من أنوية Cortex-X4، و4 من أنوية Cortex-A720، ولقد رصد معالج Dimensity 9400 في منصة Gekbench خلال الفترة الماضية، كما كشفت الإختبارات الأولية على آداء منافس لمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 4 في وحدة المعالجة وكرت الشاشة.

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