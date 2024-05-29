تكنولوجيا: مجلس إدارة OpenAI يعلم بإطلاق ChatGPT على تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هيلين تونر، أحد أعضاء مجلس إدارة OpenAI السابق الذي كان مسؤولاً عن إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان العام الماضي، أن مجلس إدارة الشركة لم يكن على علم بإطلاق ChatGPT حتى تم إصداره في نوفمبر 2022.

وقال تونر يوم الثلاثاء في بث صوتي بعنوان The Ted AI Show: “لقد علمنا عن ChatGPT على تويتر.”

جاءت تعليقات تونر بعد يومين فقط من انتقاده للطريقة التي يتم بها إدارة OpenAI في مقال نشرته مجلة الإيكونوميست يوم الأحد وشاركت في كتابته مع تاشا ماكولي، عضو سابق آخر في مجلس إدارة OpenAI.

هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها تونر علنًا عن الظروف التي أدت إلى إقالة ألتمان بشكل كبير من الشركة التي شارك في تأسيسها في عام 2015، وإعادته السريعة إلى منصبه بعد احتجاجات الموظفين.

وفي البودكاست، قال تونر، الذي يشغل حاليًا منصب مدير الإستراتيجية في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون، إن ألتمان جعل من الصعب على مجلس إدارة OpenAI القيام بعمله من خلال حجب المعلومات، وتحريف الأشياء، و“في بعض الأحيان“ حالات الكذب الصريح على مجلس الإدارة. وأضاف أن ألتمان أخفى أيضًا هيكل ملكية الشركة عن مجلس الإدارة.

قال تونر: “لم يبلغ سام مجلس الإدارة بأنه يمتلك صندوق OpenAI لبدء التشغيل، على الرغم من أنه كان يدعي باستمرار أنه عضو مجلس إدارة مستقل وليس له مصلحة مالية في الشركة“.

وقال إن تصرفات ألتمان “أضرت حقًا بقدرتنا على الثقة به“، وبحلول أكتوبر 2023، كان مجلس الإدارة “يتحدث بالفعل بجدية تامة حول ما إذا كنا بحاجة إلى إقالته“.

وانتقد تونر قيادة ألتمان فيما يتعلق بمخاوف السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، قائلة إنه غالبًا ما كان يقدم لمجلس الإدارة معلومات غير دقيقة حول عمليات السلامة في الشركة، “مما يعني أنه كان من المستحيل في الأساس على مجلس الإدارة معرفة مدى نجاح عمليات السلامة هذه أو ما قد يحتاج إلى تغيير“.

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