تطبيق Be my Eyes للمكفوفين هيا لنرى العالم معًا

تطبيق Be my Eyes أفضل التطبيقات التي يحتاجها أي شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة من ناحية النظر، وهو أمر ضروري ان يتواجد تطبيق كهذا؛ فإحصائيات هيئة الصحة العالمية تقول ان هناك 2.2 مليار شخص فاقد للبصر حول العالم، هذا العدد يحتاج الى من يسانده في حياته، تطبيق Be my Eyes سيُساعد ذوي الإحتياجات الخاصة بشكل كبير عن طريق اللجوء الى متطوعين حول العالم يستعملون التطبيق لمساعدة فاقدي البصر.

نبذة عن تطبيق Be my Eyes

هنا تأتى فكرة تطبيق Be my Eyes للمكفوفين، هو تطبيق مجانى بالكامل يتم تحميله على الهواتف المحمولة، التطبيق متاح عبر أجهزة ios وأندرويد، وهو يساعد المكفوفين على ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية للغاية بدون الحاجة الى الاعتماد على افراد اسرتهم او اقاربهم فى قضاء شؤونهم اليومية المختلفة، وفى مقالنا اليوم سوف نتعرف بالتفاصيل كل ما يخص تطبيق Be my Eyes ومميزاته و عيوبه واراء المستخدمين.

تأسس تطبيق Be my Eyes فى عام 2015، هو يعتبر همزة وصل بين المكفوفين وضعاف النظر و الاشخاص المبصريين، فإنه قد عمل مجموعة من المصممين والمتطورين فى تهيأت هذا التطبيق وجعله سهل الاستخدام و التعامل بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر، وقد اتت هذه الفكرة لاحد مصممين التطبيق عندما كان فى المطار وطلب احد المكفوفين قرأة ورقة له، وعندما قام بقراءة الورقة ومساعدته، اتت له فكرة تطبيق Be my Eyes وهى تقديم المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة عند الحاجة.

كيف يساعد تطبيق Be my Eyes المكفوفين وضعاف البصر؟

يستخدم التطبيق فى تسهيل الحياة اليومية على المكفوفين وضعاف البصر، ومساعدتهم فى قضاء المهام الروتينية او المهام الخاصة بهم مثل:

تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية على المنتجات الغذائية.

التسوق سواء شراء الملابس او الاطعمه.

قراءة الملصقات

التفرقة بين الالوان، واختيار اللون المناسب لهم

قراءة الصحف و المجلات و الكتب

التمييز بين العناصر المختلفة

وصف الطبيعة او الصور او حتى اللوحات الفنية

اصلاح مشاكل الكمبيوتر او الهاتف

التعرف على البيئة المحيطة بالمكفوفين او ضعاف البصر.

التنقل فى الاماكن الجديدة.

تحديد موعد عند الطبيب او غيرها من المواعيد.

يساعدهم ايضًا فى السفر و التنقل بشكل اكثر سهولة

يساعد هذا التطبيق الطلاب المكفوفين وضعاف البصر فى فهم المفاهيم الدراسية المختلفة و مساعدتهم فى قضاء الواجبات المدرسية.

فى معرفة المعلومات الاساسية مثل قراءة التواريخ والاسماء و تحديد الاتجاهات المختلفة.

تطبيق Be my Eyes يساعدهم فى الكثير من الامور المتنوعة التى تعمل على قضاء مختلف المهام الخاصة بهم، وايضًا التعرف على البيئة المحيطة بهم.

طريقة عمل تطبيقBe my Eyes

هنا نتسأل كيف يعمل تطبيق Be my Eyes بما انه يعتبر همزة وصل بين المكفوفين وضعاف البصر والاشخاص المبصرين؟ عندما يقوم الكفيف او ضعيف البصر بطلب مساعدة فعندها يتم توجيه رسالة الى اقرب المتطوعين (الشخص البصير) عبر ارسال تنبيه له، وعندها يستجيب المتطوع ويرى ما هي المهمة المطلوبة منه، ومنها يُحدد ما ان كان يريد الوصول الى كاميرا ذلك الشخص الكفيف او يريد صورة لما امامه وخلافه من الطلبات التي ستجعله ينفذ المهمة المطلوبة منه بسهولة.

من الممكن ان يتداول فى عقولنا سؤال مهم للغاية، كيف يختار تطبيق Be my Eyes المتطوع المناسب وفقًا للغة و المنطقة الزمنية الخاصة بالمكفوفين او قصار النظر؟ والاجابة هنا تكون بأن تطبيق Be my Eyes متاح ب180 لغة من خلال اكتر من مليون متطوع وعدد المتطوعين فى زيادة كبيرة يوميًا، وليس ذلك فقط ولكن هذا التطبيق موجود بداخل 150دولة.

مميزات تطبيق Be my Eyes

يمكن ان نشير الى ان مميزات هذا التطبيق تندرج تحت الهدف الرئيسى له وهو استعارة عيون المتطوعين فى تلبية احتياجات المكفوفين وضعاف البصر المختلفة، وجعل العالم اكثر سهولة وتفهم للاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق ان يجعلوا المتطوعين يشاركوا فى اداء مهام خاصة لهم.

يعتبر تطبيق Be my Eyes واحد من اكبر منصات التطوع فى العالم التى تخلق مجتمع جديد ملئ بالتعاون والمحبة المشاركة، وايضًا التعرف على فئة المكفوفين وضعاف البصر وما يواجهم من صعاب قد تبدو للبعض سهلة وبسيطة ولكن يختلف الامر بالنسبة لهم.

تطبيق Be my Eyes هو تطبيق مجاني يمكن تنزيله على الهواتف الذكية، ويهدف إلى توصيل المكفوفين وضعاف البصر بمتطوعين يمكنهم مساعدتهم في المهام اليومية التي تتطلب رؤية، عن طريق مكالمات الفيديو، يعتبر هذا التطبيق مثالًا مذهلًا على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تعزيز التواصل وتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

من المميزات الرائعة التى يجب ان تذكر لتطبيق Be my Eyes، وهو سهولة الاستخدام مما يتيح للمستخدمين المكفوفين وضعاف النظر الوصول اليه واستخدامه بكل سهولة وأريحية، كأنك تحمل عينين فى هاتفك المحمول تطلع على كل شئ وتخبرك بالتفاصيل التى تريد سماعها.

عيوب تطبيق Be my Eyes

تعتبر من المشكلة الكبيرة التى تواجه المتطوعين و المكفوفين وضعاف البصر وهى ضعف شبكة الانترنت مما يؤدى صعوبة فى الاتصال

عدم توافر العدد الكافى من المتطوعين لتقديم المساعدة فى بعض الاوقات و فى بعض المناطق.

يجب على المكفوفين وضعاف النظر وايضًا المستخدمين ان يكونوا حذرين فى التعامل مع المعلومات الشخصية اثناء استخدام التطبيق.

والبعض يرى ان هذه العيوب يمكن ان نتفادها لو قمنا بتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة الى المستخدمين(المكفوفين وضعاف البصر) والمتطوعين ايضًا.

اراء المستخدمين فى تطبيق Be my Eyes

ان تطبيق be my eyes يحظى بالكثير من التقيمات الايجابية من قبل المستخدمين فى جميع انحاء العالم، يشيدون المستخدمون بسهولة استخدامه وسرعة استجابة المتطوعين، والكثير اعتبرها اداة مهمة للغاية وقيمة فى حياة المكفوفين وضعاف البصر حيث يمكنها اداء مهام يومية بالنسبة للمستخدمين ومساعدتهم بشكل دائم.

هذا التطبيق يشعر المستخدمين بالثقة والانتماء الى مجتمع يدعمهم ويساعدهم فى شتى مهامهم اليومية، ويجعلهم يشعرون بأنهم ليسوا لوحدهم وان هناك من يراهم ويسمعهم وايضًا يساعدهم عند الحاجة، يمكن ايضًا الاخذ فى الاعتبار ان هذه التجارب تختلف من مستخدم لاخر وان البعض قد يواجه بعض المشاكل التى تكلمنا عنها سابقًا وثؤثر على رأيه، وهذه بعض من الاراء المختلفة عن تطبيق Be my Eyes:

ما ينقص تطبيق Be my Eyes بالنسبة الى المكفوفين وضعاف البصر

يمكن ان نقول ان هناك بعض التوجيهات التى يجب ان يتبعها المكفوفين وضعاف النظر للاستفادة القصوى من التطبيق:

أن تكون وضحًا فى طلب المساعدة وفى شرح المشكلة، وايضًا معرفة المهمة المحددة التى تحتاج فيها المساعدة.

إن البحث عن متطوع قد يحتاج بعض الوقت، الذى ممكن ان يسبب للبعض ازعاج.

أن تقييم المتطوع بعد أن تنتهى المكالمة معه او عن طريق تقديم كلمة شكر، مما يشجع المتطوع على بذل قصار جهده و الاستمرار فى مساعدة الغير ونشر الروح التعاونية.

اذا كنت تريد ان تقدم اقتراح او تمتلك فكرة لتحسين الاداء، فلا تتردد فى طرحها على الفور ويعمل التطبيق على تحسين وتجديد خدماته بإستمرار، ويجب ان تعلم ان مصممين تطبيق Be my Eyes سوف يبذلون قصارى جهدهم فى تحقيق فكرتك او اقتراح ان كان مناسبًا.

هل Be my AI سوف يمحى تطبيق Be my Eyes؟

بالطبع لا، ولكن عندما تقوم مايكروسوفت بدمج الذكاء الاصطناعى مع تطبيق Be my Eyes فهذا سوف يسهل على المكفوفين و ضعاف البصر الكثير من الجهد و الوقت، بالاضافة الى سهولة الاستخدام حيث يسمح هذا التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعى الى حل مشكلات الفنية او على سبيل المثال تحديث البرامج وغيرها من المهام.

قد اثبت ان الاداة التى تحل مثل هذه المشكلات بمعدل اربع دقاءق فقط وهو اقل من نصف معدل وقت الاتصال مع المتطوعين.

يستخدم Be my AI ايضًا لانشاء اوصاف معينة للصورة التى يلتقطها الشخص الكفيف او ضعيف البصر، وايضًا توفير اداة قائمة على النصائح لمساعدة المستخدمين فى مختلف المشكلات.

ومن هنا يمكن ان نقول ان تطبيق Be my AI يخلق طريقة جديدة وسريعة للمستخدمين ذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى المساعدة من شركة مايكروسوفت نفسها، بهذه الطريقة إننا نعمل على تمكين المكفوفين وضعاف النظر من القيام بالمهام اليومية الخاصة بهم بسهولة والاستمتاع باداء هذه المهام ايضًا.

ما هى عيوب تطبيق Be my AI؟

لا يمكننا ان ننكر ان هذا التطبيق اكثر من رائع وسوف يسهل الكثير للمستخدمين من ذوى الاحتياجات الخاصة، لكن يجب ان نأخذ بالاعتبار ان هناك بعض العيوب الطفيفة التى يجب ان نراعيها:

ان تطبيق Be my AI لا يدعم جميع اللغات، مما يقلل من استخدامه وايضًا فائدته فى بعض البلدان.

الاعتماد الكلى على الذكاء الاصطناعى فى وصف الصور وحل بعض المشكلات، مما قد يسبب الاخطاء لان كما نعلم ان الذكاء الاصطناعى غير دقيق دائمًا.

يتوافر هذا التطبيق فى بعض البلدان فقط كنسخة تجريبية، ولم يتم طرحه فى جميع البلاد بعد.

قد يخاف بعض المستخدمين من مشاركة تفاصيل حياتهم او بيناتهم الشخصية مع الذكاء الاصطناعى.

متى سوف يتم طرح تطبيق Be my AI؟

تم اطلاق التطبيق اول مرة فى ديسمبر 2023 كنسخة تجربية فى بعض البلدان فقط، وإلى هذه اللحظة لم يطرح مؤسسين تطبيق Be my Eyes حتى الان الموعد المحدد لاصداره الكامل، لكن تشير المصادر الى انه ممكن ان يصدر فى نهاية هذا العام او سوف يكون متاحًا فى عام 2025.

