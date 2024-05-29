شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مناقشة قانون حظر تيك توك فى المحكمة سبتمبر المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستواجه تيك توك وزارة العدل هذا الخريف في محاولتها لوقف قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وحددت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا موعدًا في سبتمبر للمرافعات الشفهية في قضيتين تتحديان قانونًا يلزم ByteDance ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر.

ورفعت تيك توك دعوى قضائية تدعي أن القانون غير دستوري في وقت سابق من هذا الشهر، و قالت الشركة إن سحب استثماراتها من ByteDance "ببساطة غير ممكن" وأنها تفاوضت بالفعل مع حكومة الولايات المتحدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي، وبشكل منفصل تتحدى مجموعة من منشئى TikTok القانون أيضًا.

ويزعمون أن القانون ينتهك حقوقهم في التعديل الأول لأنهم سيفقدون قدرتهم على التواصل على المنصة، ويقال إن تيك توك يدفع الرسوم القانونية للمبدعين في هذه القضية.

وفى سبتمبر، ستنظر محكمة الاستئناف في الطعون في كلتا القضيتين، اللتين تم دمجهما، وكما لاحظت رويترز فإن تاريخ سبتمبر يتماشى مع رغبة تيك توك فى وضع جدول زمنى "سريع" في القضية، والتى قد ينتهى بها الأمر فى نهاية المطاف أمام المحكمة العليا.