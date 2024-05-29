شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان يتعهد بالتبرع بأكثر من نصف ثروته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التزم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وشريكه أوليفر مولهيرين، بالتبرع بمعظم ثرواتهما من خلال التوقيع على تعهد العطاء، هذا التعهد، الذي بدأه بيل جيتس، وميليندا فرينش جيتس، ووارن بافيت في عام 2010، يطلب من أغنى الأفراد في العالم التبرع بأغلبية ثرواتهم للأعمال الخيرية، إما خلال حياتهم أو من خلال وصاياهم، وفقاً لموقع indiatoday.

وفي خطاب التعهد المؤرخ في 18 مايو، أعرب ألتمان ومولهيرين عن امتنانهما لمساهمات العديد من الأشخاص الذين دعموا رحلتهم، وكتبوا: "لم نكن لنقدم هذا التعهد لولا العمل الجاد والتألق والكرم والتفاني لتحسين عالم العديد من الأشخاص الذين بنوا سقالات المجتمع التي سمحت لنا بالوصول إلى هنا"، وأكدوا التزامهم برد الجميل والمساعدة في تحسين المجتمع، وأضافوا: "ليس هناك ما يمكننا القيام به سوى الشعور بالامتنان الكبير والالتزام بدفع هذا المبلغ إلى الأمام، وبذل كل ما في وسعنا لبناء مستوى أعلى قليلاً."

يخطط ألتمان ومولهيرين لتركيز جهودهما الخيرية على دعم التكنولوجيا التي تخلق الوفرة للناس، مما يسمح للمجتمع بالتقدم بشكل أكبر، وهذا يتماشى مع إيمانهم بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الحياة وتعزيز التقدم.

وقد اجتذب تعهد العطاء العديد من الموقعين البارزين، بما في ذلك ماكنزي سكوت، وريد هوفمان، ومارك بينيوف، وإيلون ماسك، ولاري إليسون، ومارك زوكربيرج، وبريسيلا تشان، لقد قدم هؤلاء الأفراد التزامات كبيرة للعمل الخيري، بهدف مواجهة التحديات العالمية المختلفة.

على الرغم من أن ألتمان ليس لديه أي أسهم في OpenAI، إلا أنه وضع علامة على قوائم المليارديرات في فوربس وبلومبرج في وقت سابق من هذا العام، وذلك بفضل استثماراته المتنوعة، وتتضمن استثمارات في شركات مثل Reddit وStripe، بالإضافة إلى حصص في شركة Helion الناشئة للطاقة النووية وشركة Retro Biosciences الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك ألتمان حصصًا في صناديق YC ويقوم بتوسيع ممتلكاته العقارية.

إن قرار ألتمان بالتوقيع على تعهد العطاء يسلط الضوء على تفانيه في استخدام ثروته ونفوذه لإحداث تأثير إيجابي، ومن خلال التركيز على التقدم التكنولوجي الذي يفيد المجتمع، فهو يهدف إلى المساهمة في مستقبل حيث الموارد وفيرة، والفرص متاحة للجميع.